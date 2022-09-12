«Не было интриги», – политологи объяснили причину низкой явки на выборах

Политическая ситуация, сложившаяся в Свердловской области, привела к тому, что явка на выборах губернатора оказалась заметно ниже, чем в 2017 году. Ее особенность – отсутствие интриги и, как следствие, низкий интерес людей.

«На самом деле результат хороший, – считает политолог Михаил Коробельников. – Явка мало кого интересует. Важна динамика, прирост процента голосов, отданных за кандидата. В этот раз Евгений Куйвашев набрал 65,87%, а в 2017 – 62,16%. По сравнению с тем временем ситуация сильно изменилась. Например, ушли в прошлое противоречия с областным центром. Не было интриги, не было интереса. Зачем люди ходят на выборы? Чтобы показать, что этот человек мне нравится, а этот – нет. В этот раз выборы вообще не были в информационной повестке, их особо не рекламировали».

Эксперт считает, что на будущее губернатора низкая явка никак не повлияет: «Вопрос легитимизации не стоит. Когда-то у нас был нижний порог явки, теперь его нет. Был кандидат «против всех» – его тоже нет. Кроме того, на позиции губернатора может повлиять только альтернативная точка зрения, а ее нет. Та оппозиция, которая у нас есть, не борется за победу. Она борется за второе место, а победитель был очевиден. Вот если бы была интрига, была бы важна и явка, и все остальное. А пока этого нет».

Михаил Коробельников отметил, что при этом довольно напряженная предвыборная борьба велась на муниципальном уровне. «Местные сообщества осознали себя субъектами и поэтому пошли в политику. Во многих городах кампании проходили достаточно напряженно», – считает он.

Руководитель Экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин считает, что такая явка получилась потому, что все избиратели понимали: борьба идет не за первое, а за второе и третье места: «Лидер был сразу понятен. Все эти разговоры о втором туре, который якобы мог случиться, в нынешних реалиях – это фантомные боли и мечты. Говорить, что была какая-то особая интрига, не приходится. Результаты голосования у Куйвашева – выше прошлых, вполне внушительные. Характерное для свердловчан фрондирование проявилась в том, что явка оказалась ниже, чем в 2017 году. Но для нашего протестного региона это хорошие результаты. Люди понимали, что действующий губернатор победит, особой мотивационной базы идти на участки не было. Кампания не была сенсационной».

Оценивая итоги муниципальных выборов, Анатолий Гагарин отметил, что в целом для партий, кроме «Единой России», все сложилось довольно печально: «В Асбесте в этом году КПРФ смогла взять только четыре мандата. Известный депутат Наталья Крылова не прошла. Дело в том, что кампании, построенные на негативе, сейчас не заходят. Народу не нужен агрессивный протест, ему нужна комфортная жизнь – садики, больницы, дороги».

Директор Центра европейско–азиатских исследований Андрей Русаков видит причину снижения явки в том, что в этот раз избирателей никто специально не мобилизовал, они сами решали, идти или нет. Также сыграло свою роль отсутствие накала со стороны оппонентов действующего губернатора, они не «разогрели» своих сторонников. «Лидеры партий бросили своих кандидатов один на один с губернатором. Были разговоры, что приедет Миронов, приедет Зюганов – не приехали. А у самих кандидатов явно не хватало политического капитала. Два депутата Госдумы, два депутата заксобрания – фигуры, несопоставимые с действующим главой региона. Вот в те времена, когда в выборах участвовали Россель и Чернецкий, была совсем другая ситуация. Но даже Чернецкий не смог выйти во второй тур против Росселя, это оказался Бурков. Так что вряд ли кто-то усомнится в легитимности Куйвашева», – считает эксперт. Он также добавил, что вчерашние выборы губернатора, скорее всего, были последними, в которых принимал участие кандидат от ЛДПР, показавший худший результат – 3%.

Директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин считает, что прошедшие выборы показали устойчивость общественно-политической ситуации в Свердловской области. Прежде всего это касается итогов губернаторской кампании, прошедшей в один тур, и уверенной победе действующего губернатора. «В абсолютных цифрах количество проголосовавших выводит Евгения Куйвашева на второе место по стране», – заявил он.

Напомним, выборы губернатора в этом году показали самую низкую явку за всю историю таких голосований в Свердловской области. По данным избиркома, на участки пришли всего 28,47% избирателей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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