Пятерых кандидатов в губернаторы поддержали по 126 депутатов, одного – один, одного – ноль

В Свердловской области завершился прием документов на регистрацию кандидатов в губернаторы.

Будущие участники выборов должны были сдать в избирком не менее 120 и не более 126 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а также предложить трех претендентов на пост сенатора Совета Федерации.

Пятеро кандидатов с задачей справились. Это Денис Паслер (ЕР), Андрей Кузнецов (СРЗП), Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), Рант Краев («Новые люди»). Они сдали по 126 подписей местных депутатов.

Еще двоим, судя по всему, будет отказано в регистрации. Динамудин Садихов принес только один подписной лист от муниципального депутата, а Иван Волков – ноль.

Решения о регистрации кандидатов или отказе в ней избирком примет в течение 10 дней, на этом формирование списка кандидатов в губернаторы будет завершено.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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