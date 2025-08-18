Неудавшийся кандидат в губернаторы подал в суд на избирком

Свердловский областной суд рассмотрит иск об отказе в регистрации кандидата в губернаторы Свердловской области Динамудина Садихова.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, заседание по делу состоится 19 августа в 15:30.

Напомним, Динамудин Садихов, которого выдвинула партия «Гражданская инициатива», принес в избирком только один подписной лист от муниципального депутата, тогда как для регистрации было нужно 120.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

