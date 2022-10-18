Кому симпатии избирателей обошлись слишком дорого: финансовые итоги выборов-2022

Участники губернаторских выборов сдали итоговые финансовые отчеты в избирком Свердловской области. Общие официальные расходы кандидатов на агитацию превысили 87,3 миллиона рублей. «Новый День» подсчитал, кому из проигравших претендентов избирательная кампания влетела в копеечку, а чьи траты были самыми эффективными.

Александр Демин: 1 голос = 410,6 рубля

Кандидат партии «Новые люди» потратил на губернаторскую кампанию 25 миллионов рублей, уступив по расходам на агитацию только очевидному лидеру Евгению Куйвашеву. Но обилие политической рекламы никак не помогло москвичу из Госдумы закрепиться в памяти свердловчан. За Александра Демина проголосовали всего 60 883 избирателей, или 6,47%. Такой результат обеспечил представителю «Новых людей» лишь предпоследнее четвертое место.

Александр Каптюг: 1 голос = 100,4 рубля

Кандидат ЛДПР оказался аутсайдером губернаторской гонки по всем позициям. Он меньше всех потратил на избирательную кампанию (3 миллиона 560 рублей) и получил меньше всех голосов избирателей – 29 857 или 3,17%. Но даже это соотношение сыграло не в его пользу, потому что на выходе его скромная агитация (одна печатная газета тиражом 100 тысяч экземпляров) оказалась дороже рекламы более успешных конкурентов.

Андрей Кузнецов: 1 голос = 74,4 рубля

Кандидат «Справедливой России» получил в избирательный фонд свыше 6,6 миллиона рублей, но 650 тысяч спонсорских денег пришлось вернуть, так как они были перечислены с нарушениями Избирательного кодекса Свердловской области. В итоге Кузнецов потратил на кампанию 6 406 500 рублей, а в день выборов голоса за него отдали 86 047 человек, или 9,15%. Этот результат вывел Кузнецова на почетное третье место в губернаторской гонке.

Евгений Куйвашев: 1 голос = 72,7 рубля

Переизбравшийся во второй раз на пост губернатора Евгений Куйвашев наголову разбил всех соперников, выиграв выборы с результатом 65,78% голосов. Но стоит отметить, что выборы прошли с исторически низкой явкой. Всего кандидат «Единой России» получил 618 617 голосов свердловчан, а потратил на избирательную кампанию 45 миллионов рублей (лимит избирательного фонда кандидата в губернаторы – 50 миллионов рублей).

Александр Ивачев: 1 голос = 65,5 рубля

Кандидат КПРФ занял второе место в губернаторской кампании, но с гигантским отставанием от победителя. Результат Ивачева – 121 351 голос, или 12,9%. При этом коммунист, в отличие от своих оппонентов, потратил на агитацию не так уж и много – 7 956 000 рублей. Это позволило добиться ему самого эффективного соотношения расходы – голос избирателя, но вряд ли прибавило очков в политической карьере.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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