Столичный Екатеринбург, зарплаты матерям и бесплатное образование для всех. Что обещают свердловчанам кандидаты в губернаторы (ФОТО)

Губернаторская кампания в Свердловской области выходит на финишную прямую. Кандидаты истратили десятки миллионов рублей на агитацию и, наконец-то, представили избирателям свои предвыборные программы. «Новый День» ознакомился с ними и выбрал самые яркие обещания претендентов на губернаторское кресло.

Евгений Куйвашев. «Вместе сохранили – вместе победим»

Действующий губернатор сначала презентовал предвыборную программу на закрытой для СМИ региональной конференции «Единой России», а потом устроил бенефис на встрече со сторонниками в «Экспо». В печатной версии программа Куйвашева занимает 15 страниц. Большая часть – перечисление достижений за последние десять лет и статистические выкладки. На будущее обозначены две цели: рост реальных доходов жителей Свердловской области, превышающий темпы инфляции, и развитие региональной системы социальных услуг (без конкретики). Пятерка самых важных обещаний губернатора выглядит так:

– сделать Екатеринбург студенческой столицей России;

– создать «сухой порт» на Урале;

– увеличить годовой бюджет Свердловской области до 500 миллиардов рублей;

– запустить туристический проект для пенсионеров «Золотое кольцо Урала»;

– выпускать на Урале более 50% лекарств из списка ЖНВЛП.

Отдельно в программе Куйвашева указано, что губернатор и свердловские единороссы поддерживают военную спецоперацию на Украине. «Уральцы приложат все силы для оказания помощи нашим братьям и сестрам в населенных пунктах Луганской и Донецкой народных республик, обеспечат всем необходимым граждан, временно прибывших на территорию Свердловской области», – говорится в документе.

Александр Ивачев. «Вернем область свердловчанам»

Кандидат от КПРФ сделал ставку на бумажную агитацию. Его предвыборную программу можно найти в именной газете, выпущенной тиражом в 300 тысяч экземпляров. В списке обещаний коммунист избегает конкретных цифр, но перечисляет инициативы, которые намерен воплотить в жизнь, если победит на губернаторских выборах. Вот что обещает Ивачев:

– увеличить траты на здравоохранение;

– отменить обязательную вакцинацию от Covid-19 для бюджетников;

– принять указ о поддержке «детей войны»;

– вернуть прямые выборы глав муниципалитетов;

– остановить приватизацию МУПов и ГУПов.

Помимо прочего, коммунист хочет национализировать пустующие сельскохозяйственные земли и пересмотреть налоговую систему. Половину своей агитации Ивачев посвятил критике «Единой России».

Андрей Кузнецов. «За трудовой Урал»

Кандидат «Справедливой России» уместил предвыборную программу в небольшой буклет. В нем он заявляет, что изменить жизнь в Свердловской области к лучшему можно без дополнительных денег. Для этого нужно победить коррупцию, избавиться от непрофессиональных управленцев и остановить утечку налогов из региона. В итоге Кузнецов обещает, что рост налоговых поступлений в областной бюджет увеличится на 100 миллиардов рублей в год. Вот еще несколько инициатив кандидата:

– создать патриотический школьный курс «Родина. Семья. Труд»; прививать детям «трезвый и здоровый образ жизни», «традиционные семейные ценности», «благодарность и любовь к Родине»;

– назначить уральскую пенсию – это ежеквартальная региональная надбавка в размере уральского коэффициента ко всем пенсиям в течение трех лет;

– ввести зарплаты матерям – это выплата в размере до двух МРОТ на неработающего родителя с двумя и более детьми;

– ввести бесплатное образование для всех – от дошкольного до высшего, но не сразу, а поэтапно;

– сократить штат региональных чиновников до 30% за пять лет.

Александр Демин. «Голос свободных людей»

Самый молодой кандидат в губернаторы, выдвинутый партией «Новые люди», сообщает в агитках, что «люди Урала ждут перемен». Он насчитал 97 проблем Свердловской области, которые можно решить, «если начать нормально работать». Но больше всего внимания Демин уделяет Екатеринбургу, который, по его мнению, должен за пять лет стать «лидером по качеству медицины и образования, предпринимательским свободам и вниманию к людям». Список обещаний от кандидата:

– сделать Екатеринбург деловой столицей России;

– ввести единый оклад для врачей и учителей – 75 тысяч рублей;

– вернуть прямые выборы мэров;

– отдавать приоритет на госзаказах и тендерах местным производителям;

– ввести электронное голосование за проекты благоустройства во всех муниципалитетах.

Любопытно, что Александр Демин называет себя «конструктивной оппозицией», которая не критикует действующую власть. А еще подчеркивает, что одним из первых россиян попал под западные санкции. «Рефлексировать о том, что мы делаем правильно, а что нет, мы будем позже. Раскачивать лодку прямо сейчас считаю неправильным».

Александр Каптюг. «Урал – возможность для каждого»

Кандидат от ЛДПР весьма скромно ведет предвыборную кампанию. Долгое время он размещал агитацию только в личных соцсетях, и лишь за пару недель до выборов выпустил агитационную газету тиражом 100 тысяч экземпляров. В ней кандидат размышляет, как помочь молодежи, пенсионерам и жителям сел и деревень. Пятерка его обещаний выглядит так:

– сделать по-настоящему бесплатным образование в школах и колледжах;

– вернуть молодежные жилищные кооперативы;

– создать центр по переподготовке и обучению пенсионеров, которые хотят продолжать трудиться;

– увеличить количество машин скорой помощи в сельских поселениях;

– развить дополнительное транспортное сообщение в регионе: малая авиация, узкоколейная железная дорога, речной флот.

Напомним, выборы губернатора Свердловской области состоятся 11 сентября. Досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных поселках начнется со 2 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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