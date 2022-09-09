Кто они и что обещают: за кого голосовать на выборах губернатора

В ближайшее воскресенье, 11 сентября, в Свердловской области пройдут выборы губернатора. «Новый День» рассказывает, кто те люди, которые претендуют на эту роль – где они родились, кем работали до того, как уйти в политику, что известно об их доходах и что они обещают избирателям.

Александр Демин

Самый молодой кандидат, ему 33 года, но он уже депутат Госдумы. Причем от Свердловской области, хотя в регионе до последних выборов известным не был. Москвич, закончил коммерческий вуз, а после – Южный федеральный университет. Член партии «Новые люди». Как сообщается на сайте партии, больше 10 лет работает в сфере образования: начинал карьеру с должности школьного педагога-организатора, работал в детском лагере «Орленок». С 2015 года возглавляет благотворительный фонд поддержки образовательных программ «Капитаны». Организовывал конкурс для школьников в рамках платформы «Россия – страна возможностей». Входил в состав рабочей группы в Агентства стратегических инициатив (АСИ) по проблемам законодательных и нормативных барьеров, мешающих развитию негосударственного образовательного сектора в России.

В Госдуме поддержал 76% законопроектов, против был менее чем в 2% случаев.

За прошлый год заработал 5 млн 417 тысяч рублей – это примерно по 450 тысяч рублей в месяц. Доход его жены составил 1,3 миллиона рублей. У пары есть несовершеннолетний ребенок. Из имущества – квартира в 44 квадратных метра, которая записана на супругу, сам Демин владеет кроссовером Kia Seltos.

В предвыборных обещаниях кандидата от молодой партии – дать людям перемен.

Список обещаний от кандидата:

– сделать Екатеринбург деловой столицей России;

– ввести единый оклад для врачей и учителей – 75 тысяч рублей;

– вернуть прямые выборы мэров;

– отдавать приоритет на госзаказах и тендерах местным производителям;

– ввести электронное голосование за проекты благоустройства во всех муниципалитетах.

Александр Ивачев

Довольно молодой, но уже хорошо известный на Урале политик – ему 34 года. Закончил физический факультет УрГУ, кандидат физико-математических наук. Лидер свердловских коммунистов, депутат заксобрания Свердловской области.

За время, которое Ивачев возглавляет местную ячейку КПРФ, партия лишилась многих известных политиков в своих рядах, пережила несколько крупных скандалов и расколов и подрастеряла электорат. В 2016 году на выборах в заксо по спискам коммунисты проиграли и эсерам, и ЛПДР. В юности ходил на митинги ныне запрещенного Леонида Волкова (признан иноагентом и экстремистом). Как и положено коммунисту, играет в оппозицию в заксо, регулярно голосуя против принятия бюджета. Последняя (и единственная) крупная акция протеста, организованная при нем – митинг против пенсионной реформы (впрочем, времена митингов, кажется, вообще прошли). Судя по агитации к этим выборам, делает ставку на старшее поколение. Критикует «Единую Россию» и губернатора Евгения Куйвашева (президента не трогает).

Сложно однозначно сказать, сколько заработал кандидат в прошлом году. В своей декларации он указал доход в 7 млн 374 тысячи рублей, а доход супруги – 4 млн 923 тысячи рублей. Жена коммуниста – депутат ЕГД, и в своей декларации она указала другие цифры – она заработала 8 млн 673 тысячи рублей, а ее муж – 11 млн 124 тысячи.

Александр Ивачев обещает избирателям следующее:

– увеличить траты на здравоохранение;

– отменить обязательную вакцинацию от Covid-19 для бюджетников;

– принять указ о поддержке «детей войны»;

– вернуть прямые выборы глав муниципалитетов;

– остановить приватизацию МУПов и ГУПов.

Александр Каптюг

Координатор Свердловского отделения ЛДПР и депутат заксобрания Свердловской области, куда попал из Асбестовской городской думы. Александр Каптюг родился в Могилеве, его молодые годы пришлись на 90-е, в то время он работал тренером по дзюдо. Затем отслужил в армии, в ВДВ. В 1999 году устроился в «ЛУКойл – Западная Сибирь», а после работал в Южно-Уральской трубной компании.

Был учредителем ООО «Каслинское механическое предприятие» и еще ряда компаний.

В заксо попал со второй попытки – в 2019 году проиграл единороссу на довыборах. Также пытался избраться в думу Сухого Лога и думу Екатеринбурга по Чкаловскому округу, попал в думу Асбеста.

За прошлый год кандидат заработал 6,4 миллиона рублей, у него есть квартира, два места в паркинге, снегоход, «Ленд Ровер», а еще – пять земельных участков, самый крупный из которых почти 4 тысячи га, жилой дом в 327 квадратов и несколько нежилых помещений. Его супруга заработала менее 60 тысяч рублей.

Пятерка обещаний кандидата выглядит так:

– сделать по-настоящему бесплатным образование в школах и колледжах;

– вернуть молодежные жилищные кооперативы;

– создать центр по переподготовке и обучению пенсионеров, которые хотят продолжать трудиться;

– увеличить количество машин скорой помощи в сельских поселениях;

– развить дополнительное транспортное сообщение в регионе: малая авиация, узкоколейная железная дорога, речной флот.

Андрей Кузнецов

Опытный политик, замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме и главный эсер Свердловской области. Родился на Урале, в Нижней Туре, закончил журфак УрГУ (ныне УрФУ). Был журналистом, освещал в том числе конфликт в Чечне. Делал карьеру политтехнолога. В 2012-2013 годах работал в областном правительстве, был первым заместителем руководителя администрации губернатора Свердловской области (курировал вопросы внутренней политики).

В Госдуме за этот созыв выступил более сотни раз – это весьма высокий показатель. Одобрил 73% рассматриваемых инициатив, был против в 4% случаев.

За прошлый год заработал 3 млн 827 тысяч рублей, супруга – 393 тысячи. У семьи есть три земельных участка, сам Кузнецов владеет солидным автопарком: «Ауди Q7», «Лэнд Ровер Discovery 4», Smart Fortwo, у него есть также прицеп, снегоболотоход. У его жены в собственности кроме земли жилой дом и квартира.

Кузнецов обещает победить коррупцию, избавиться от непрофессиональных управленцев и остановить утечку налогов из региона. Вот что предлагает кандидат избирателям:

– создать патриотический школьный курс «Родина. Семья. Труд»; прививать детям «трезвый и здоровый образ жизни», «традиционные семейные ценности», «благодарность и любовь к Родине»;

– назначить уральскую пенсию – это ежеквартальная региональная надбавка в размере уральского коэффициента ко всем пенсиям в течение трех лет;

– ввести зарплаты матерям – это выплата в размере до двух МРОТ на неработающего родителя с двумя и более детьми;

– ввести бесплатное образование для всех – от дошкольного до высшего, но не сразу, а поэтапно;

– сократить штат региональных чиновников до 30% за пять лет.

Евгений Куйвашев

Кандидат в этом году отметил десятилетие на посту губернатора: он был одним из последних назначенных губернаторов (в 2012 году как раз выборы глав регионов вернули), с 2017 года – он избранный губернатор. Родился Куйвашев в поселке Луговской, неподалеку от Ханты-Мансийска. По первому образованию – зубной техник, затем на заочке получил образование юриста, прошел переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление» ТюмГУ, слушал лекции в Йеле. Начинал карьеру в Пойковском зубным техником, затем решал коммерческие вопросы для Союза ветеранов Афганистана, сменил ряд профессий и устроился в администрацию. Был депутатом Тобольской думы, главой администрации Тюмени, а после – полпредом УрФО. Несколько раз на претензии о своем «тюменском» происхождении отмечал, что в Свердловской области работает гораздо дольше, чем там. Подробнее о том, как Куйвашев стал губернатором и что он сделал на этом посту, «Новый День» писал ранее.

По итогам прошлого года заработал 6,1 миллиона рублей, а его супруга почти в два раза больше – 11,2 миллиона рублей. На двоих у них три квартиры по 144, 131,7 и 118,7 квадратных метров.

Несмотря на весьма солидный срок в качестве главы региона, Куйвашев нашел, что еще пообещать:

– сделать Екатеринбург студенческой столицей России;

– создать «сухой порт» на Урале;

– увеличить годовой бюджет Свердловской области до 500 миллиардов рублей;

– запустить туристический проект для пенсионеров «Золотое кольцо Урала»;

– выпускать на Урале более 50% лекарств из списка ЖНВЛП.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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