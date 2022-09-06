Трагическое ДТП, месяцы сомнений и 46 голосов из 50: как Евгений Куйвашев стал губернатором 10 лет назад

РИА «Новый День» снова возвращается к архивным материалам. Сегодня мы напомним, при каких обстоятельствах Евгений Куйвашев впервые стал губернатором Свердловской области.

За точку отсчета можно взять 1 декабря 2011 года. Именно тогда «Мерседес» второго свердловского губернатора Александра Мишарина попал в серьезное ДТП на Серовском тракте. В результате этого ДТП один человек погиб, Мишарин и его водитель с различными травмами, в тяжелом состоянии доставлены в больницу Красноуральска. Через несколько дней Мишарин улетел на лечение в Германию. И.о. губернатора стал премьер областного правительства Анатолий Гредин.

Уже в январе 2012 года заговорили о том, что полпред президента в УрФО Евгений Куйвашев может иметь губернаторские амбиции. Сам он этого, впрочем, не подтверждал, однако на какое-то время увеличил публичную активность. Например, 27 января он провел встречу со СМИ и общественностью в одном из городских пивных ресторанов. Там ему задали вопрос – правда ли, что он хочет быть губернатором Свердловской области? Но Евгений Куйвашев не сдавался: «Мне нравится то, чем я занимаюсь. А губернатор у области есть». В начале февраля Александр Мишарин действительно вернулся в Екатеринбург и вышел на работу в своей резиденции. Однако проработал недолго: уже 14 мая президент Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Свердловской области». Врио губернатора стал Евгений Куйвашев. Место полпреда занял директор цеха УВЗ Игорь Холманских.

Напомним, 2012 год стал последним, когда губернаторы назначались региональными собраниями по преставлению президента. Поэтому в конце мая свердловские наблюдатели напряженно ждали, кого же предложит свердловским депутатам Владимир Путин. Кроме Евгения Куйвашева, эксперты называли фамилии депутата Госдумы Игоря Баринова, директора Уралвагонзавода Олега Сиенко и даже секретаря свердловского политсовета «ЕР» Виктора Шептия. Но 24 мая глава государства внес на рассмотрение заксо кандидатуру Евгения Куйвашева для наделения его полномочиями губернатора.

Депутаты несколько дней думали о своем отношении к Евгению Владимировичу. Но в итоге его решили поддержать все фракции, кроме части коммунистов – и то не из-за личных претензий, а потому, что он «назначенец». 29 мая состоялось судьбоносное заседание. Задавать Куйвашеву вопросы депутатам не позволили. Спикер Людмила Бабушкина заявила, что, поскольку все фракции уже встречались с кандидатом в губернаторы, задавать вопросы на заседании не нужно. Депутатам позволили лишь делегировать одного выступающего от фракции. Это возмутило депутата от КПРФ Андрея Альшевских – он даже вышел из зала. Не явился на заседание эсер Андрей Жуковский. Таким образом, к моменту голосования депутатов осталось 48. Куйвашева поддержали 46 из 48 народных избранников. Против были коммунисты Елена Кукушкина и Дмитрий Шадрин.

В июне Евгений Куйвашев начал формировать свою команду. В частности, на пост министра финансов Свердловской области он рекомендовал Галину Кулаченко – тогда она являлась директором департамента финансов администрации Тюмени. На должность министра по управлению государственным имуществом была внесена кандидатура Алексея Пьянкова – начальника подразделения КРУ администрации президента России при полпредстве УрФО. Третьим кандидатом, которого внес Куйвашев, стал Андрей Злоказов – его рекомендовали назначить министром соцзащиты Свердловской области. Отметим, что сейчас ни Кулаченко, ни Пьянков в свердловском правительстве уже не работают.

Добавим, что в июле 2012 года произошел забавный казус. Единоросс Отари Аршба, депутат Государственной думы от Свердловской области, отправил в адрес главы региона телеграмму, в которой приносил извинения за то, что по семейным обстоятельствам не сможет присутствовать на бюджетном послании, которое будет зачитывать губернатор Свердловской области. Однако вместо губернатора Евгения Куйвашева послание было адресовано Александру Мишарину.

10 сентября 2017 года Евгений Куйвашев принял участие уже во всенародных выборах губернатора. Явка избирателей составила 37,33%. Он получил 62,16% голосов, коммунист Алексей Парфенов – 11,64%, эсер Дмитрий Ионин – 9,06%. Во второй тройке оказались кандидаты Дмитрий Торощин (ЛДПР) – 5,40%; Константин Киселев («Зеленые») – 4,62%; Дмитрий Сергин («Российская партия пенсионеров за справедливость») – 3,99%.

Напомним, в этом году в губернаторских выборах участвуют пять кандидатов: Евгений Куйвашев – от ЕР, Александр Ивачев – от КПРФ, Александр Демин – от «Новых людей», Андрей Кузнецов – от СРЗП, Александр Каптюг – от ЛДПР. Голосование состоится 11 сентября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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