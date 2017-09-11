Свердловский избирком обработал 100% бюллетеней на выборах губернатора. Итоги голосования

Избирательная комиссия Свердловской области обработала 100% проколов УИК на выборах губернатора Среднего Урала и озвучила итоговую явку – 37,33%.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего было обработано 2 542 протоколов участковых избирательных комиссий. Голоса избирателей распределились следующим образом:
Куйвашев Евгений Владимирович («Единая Россия») – 62,16%;
Парфенов Алексей Александрович (КПРФ) – 11,64%;
Ионин Дмитрий Александрович («Справедливая Россия») – 9,06%;
Торощин Игорь Андреевич (ЛДПР) – 5,40%;
Киселев Константин Викторович («Зеленые») – 4,62%;
Сергин Дмитрий Рифович («Российская партия пенсионеров») – 3,99%.
Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 11.09.17
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