Свердловский избирком обработал 100% бюллетеней на выборах губернатора. Итоги голосования

Избирательная комиссия Свердловской области обработала 100% проколов УИК на выборах губернатора Среднего Урала и озвучила итоговую явку – 37,33%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего было обработано 2 542 протоколов участковых избирательных комиссий. Голоса избирателей распределились следующим образом:

Куйвашев Евгений Владимирович («Единая Россия») – 62,16%;

Парфенов Алексей Александрович (КПРФ) – 11,64%;

Ионин Дмитрий Александрович («Справедливая Россия») – 9,06%;

Торощин Игорь Андреевич (ЛДПР) – 5,40%;

Киселев Константин Викторович («Зеленые») – 4,62%;

Сергин Дмитрий Рифович («Российская партия пенсионеров») – 3,99%.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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