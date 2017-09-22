Смотреть на билборды кандидатов в губернаторы свердловчанам придется еще долго

Несмотря на то, что выборы губернатора Свердловской области прошли почти две недели назад и Евгений Куйвашев уже несколько дней как вступил в должность, Екатеринбург и его окрестности по-прежнему уставлены билбордами с изображением кандидатов.

Как заявили РИА «Новый День» бывшие участники выборов, вероятно, их изображения будут продолжать радовать взгляд свердловчан до тех пор, пока собственники рекламных конструкций не найдут новых рекламодателей.

«У меня договоры на размещение агитации были заключены до 8 сентября, то есть до наступления дня тишины. Раз до сих пор не снимают, видимо, больше пока размещать нечего», – рассказал бывший кандидат от «Зеленых» Константин Киселев.

«Пенсионер» Дмитрий Сергин сообщил, что заказывал размещение билбордов до 15 сентября. Первый секретарь СРО КПРФ Александр Ивачев рассказал, что где-то билборды его кандидата были оплачены до 10 сентября, где-то – до конца месяца. «Если не снимают. Значит, пока нечем заменить», – предположил он.

Отметим, что самое большое число билбордов с предвыборной агитацией изображает Евгения Куйвашева. В августе их было столько, что вице-мэр Екатеринбурга Михаил Матвеев посетовал, что из-за врио губернатора мэрия не может поздравить екатеринбуржцев с Днем города – все рекламные щиты заняты.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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