В Березовском на «выборной лотерее» пропал выигрышный билет с машиной (ВИДЕО)

В Березовском накануне вечером состоялась процедура погашения лотерейных билетов акции «Уральские самоцветы», которая проводилась на избирательных участках в единый день голосования. Напомним, организаторы разыгрывали в 20 муниципалитетах Свердловской области квартиры, машины, бытовую технику, а также утешительные призы. Не все выделенные на город Березовский лотерейные билеты раздали избирателям, равно как и не все призы нашли обладателей. В частности, в Березовском не успели разыграть все пять автомобилей. Поэтому неиспользованные купоны должны были погасить, чтобы убедиться в том, что подвоха не было и что среди оставшихся билетов были выигрышные. «К нашему всеобщему удивлению, ни один из пяти автомобилей не был разыгран. Дабы исключить сомнения участников фестиваля, что автомобили были в кубах, принято комиссионное решение организаторами фестиваля о вскрытии пакетов с билетами, которые остались в кубах, чтобы установить, есть эти автомобили на соответствующих центрах выдачи подарков или нет», – сказал мэр Березовского Евгений Писцов.

«Уральские самоцветы» ищут автомобиль в билетах

Однако приехавшие с проверкой чиновники, которые лично стирали защитную пленку с купонов, нашли не пять, а четыре выигрышных билета со словом «автомобиль». Куда пропал пятый и был ли он вообще, неизвестно. Участники процедуры гашения билетов предположили, что кто-то из избирателей не стал стирать защитную ленту, лишив себя приза.

Также в ходе процедуры выяснилось, что чиновники были в курсе, где заложены призы. «У организаторов есть ключ, который указывает, в какой центр выдачи были положены соответствующие категории призов», – сказал Евгений Писцов.

Представитель акции «Уральские самоцветы», впрочем, объяснил, что ключ был только у него. «Закладка квартиры производилась в пакет БР15. Машины были заложены в пакеты БР08 – поселок Монетный, Горького, 2а, БР13 – улица Парковая, 10, это школа №8, БР14 – улица академика Королева, 1Б, это «Современник», БР26 – улица Театральная, 28, это ЗАГС, БР31 – Мира, 5, это техникум «Профи», – отметил он.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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