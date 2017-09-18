На инаугурацию губернатора Евгения Куйвашева / Авторская колонка корреспондента РИА «Новый День» Евгении Вирачевой

Сегодня Евгений Владимирович Куйвашев второй раз вступает в должность губернатора Свердловской области. Теперь уже – не назначенец, а избранный. Хотел он этого, или не очень – вряд ли мы когда-то узнаем. Но он избран, и это факт.

Эпоха второго «царствования» Евгения Владимировича чуть было не началась «ходынкой»: на митинг обманутых дольщиков в Екатеринбурге в субботу пришли больше пяти тысяч человек, каждый из которых – со своей непростой историей. Люди так жаждали справедливости, что чуть не смяли и самого губернатора, и его немногочисленную свиту. На прямой вопрос одной из обманутых дольщиц «Кто саботирует поручения президента – вы или ваша команда» Евгений Владимирович не нашелся что ответить.

А ведь это – тревожный звоночек. Обманутые дольщики – это только одна из многочисленных проблем Свердловской области. Что будет, если завтра на митинги выйдут родители первоклассников, которым не хватило мест в школах? Трудяги, которых сократили с промышленных предприятий? Медики, рабочие места которых «оптимизировали»? Пайщики газовых кооперативов? Таких примеров можно привести сотни. И каждый из них захочет задать вопрос губернатору лично. Вопросы эти будут по большей части неприятными.

Но отвечать на них придется. Даже если некоторые из них – не в вашей компетенции. Простые люди в таких тонкостях разбираться не обязаны. Избраны – соответствуйте, Евгений Владимирович. Жители Свердловской области выдали вам огромный кредит доверия. Не превращайте его в рост государственного долга Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 18.09.17

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