Свердловский избирком обязал участников губернаторских выборов отчитаться о финансах

Кандидаты в губернаторы Свердловской области должны отчитаться о потраченных деньгах на избирательную кампанию в срок до 15 октября. График предоставления документов установил региональный избирком после официального подведения итогов выборов, передает корреспондент NDNews.ru.

Как следует из постановления комиссии, 9 октября должны сдать финансовые отчеты Константин Киселев и Дмитрий Ионин, 10 октября – избранный губернатор Евгений Куйвашев, 11 октября – Алексей Парфенов, занявший второе место на выборах, 12 октября – Дмитрий Сергин и Игорь Торощин. Также в обязательном порядке должны сдать финансовые документы кандидаты Олеся Красномовец и Иван Волков – после выдвижения они не прошли регистрацию в избиркоме, но успели открыть избирательные счета.

Добавим, что победитель выборов Евгений Куйвашев единственный из всех кандидатов потратил предельно допустимую законом сумму из своего избирательного фонда – 50 миллионов рублей. Затраты остальных участников кампании были в несколько раз ниже.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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