Житель Нижнего Тагила в день выборов выиграл квартиру без электричества

Новая квартира, которую в лотерее фестиваля «Уральские самоцветы» во время выборов губернатора Свердловской области выиграл один житель Нижнего Тагила – отец двоих детей Данила Шестовских, оказалась даже не подключена к электричеству.

Как сообщает местный портал TagilCity.ru, призовое жилище расположено в 14-этажном доме на улице Булата Окуджавы, который был сдан совсем недавно. Получив призовой сертификат и ключи, мужчина вместе с журналистами сразу поехал посмотреть на свой выигрыш.

«Сейчас немного пришел в себя. Поначалу никак не мог поверить, что это произошло со мной. Все семьей приехали посмотреть новую квартиру, – рассказал Данила Шестовских. – Старшему 18 лет скоро исполнится, квартира нужна. Вот как раз и выиграли». Впрочем, счастливчик был несколько удивлен, когда узнал, что в новой квартире еще нет света.

Напомним, лотерея «Уральские самоцветы» проводилась в 20 муниципалитетах региона. В итоге жители области выиграли 14 квартир (из разыгрываемых 15), 65 автомобилей «Лада Гранта» (из 150), а также около 5 тыс. единиц бытовой техники и около 700 тыс. сувениров. Организовывала лотерею Уральская торгово-промышленная палата, которая всячески дистанцировалась от выборов. Но призы можно было получить только по флаеру, который выдавался на избирательных участках.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.09.17

Из психушки в Первоуральске сбежали пациенты: полицейские просят помощи в поиске (ФОТО). / На Кольцовской таможне у норвежского музыканта изъяли две уникальных скрипки. Но потом простили и вернули. / Связисты рассказали, где на Урале живут самые говорливые, а где – молчаливые люди. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»