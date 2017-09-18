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Проверим через пять лет. Что пообещал новый старый губернатор на инаугурации (ФОТО, ВИДЕО)

Проверим через пять лет. Что пообещал новый старый губернатор на инаугурации (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в екатеринбургском Театре эстрады прошла инаугурация губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В зале театра, которым руководит сосед новоизбранного главы региона Александр Новиков, собралась вся местная политэлита: члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и ЗССО, члены правительства области, представители силовых структур и надзорных ведомств и так далее.

Обещания Куйвашева на ближайшие пять лет

Любопытный момент: гимн в зале театра звучал четыре раза, причем первый гости церемонии слушали без самого виновника торжества, на свою инаугурацию он опоздал ровно на пять минут.

Новый День: Проверим через пять лет. Что пообещал новый старый губернатор на инаугурации (ФОТО, ВИДЕО)

По традиции, новоизбранному главе региона вручили все причитающиеся регалии и знаки отличия: председатель областной избирательной комиссии Валерий Чайников отдал Евгению Куйвашеву удостоверение губернатора области, спикер заксо Людмила Бабушкина надела цепь со знаком региона, а председатель Свердловского уставного суда Вадим Пантелеев принял присягу.

Новый День: Проверим через пять лет. Что пообещал новый старый губернатор на инаугурации (ФОТО, ВИДЕО)

«Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина», – произнес Евгений Куйвашев.

Новый День: Проверим через пять лет. Что пообещал новый старый губернатор на инаугурации (ФОТО, ВИДЕО)

Затем последовала череда поздравлений. Глава свердловских единороссов Виктор Шептий зачитал открытку с приветом Евгению Куйвашеву от лидера партии Дмитрия Медведева, депутат Госдумы Павел Крашенинников – от всей нижней палаты парламента и ее спикера. Причем на словах «к поздравлениям присоединяется Вячеслав Володин» по залу прокатились овации.

От верхней палаты и Валентины Матвиенко поздравления Евгению Куйвашеву принес сенатор и экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, отметивший, что победа кандидата была закономерна.

Новый День: Проверим через пять лет. Что пообещал новый старый губернатор на инаугурации (ФОТО, ВИДЕО)

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл прочел поздравление от патриарха Московского и всея Руси Кирилла. От себя он пожелал соответствовать первому губернатору Свердловской области, который является «образцом многоделания».

Новый День: Проверим через пять лет. Что пообещал новый старый губернатор на инаугурации (ФОТО, ВИДЕО)

Выступил и сам Эдуард Россель, который рассказал, что ему было страшно отдавать власть в регионе, и успокоился он только тогда, когда Александра Мишарина сменил Евгений Куйвашев. Завершил выступления глава Ивделя Петр Соколюк, который поздравил губернатора с «безоговорочной победой», опять-таки сорвав аплодисменты, и рассказал, как работается с Евгением Куйвашевым главам муниципалитетов. «Не выполнять поручения и плохо работать стало просто стыдно. Раньше мы могли говорить, что не хватает средств, ссылаться на какие-то другие объективные причины, а сегодня мы просто стыдимся, если подводим вас», – заявил он.

Новый День: Проверим через пять лет. Что пообещал новый старый губернатор на инаугурации (ФОТО, ВИДЕО)

В финале церемонии сам вновь избранный губернатор выступил с благодарностями в адрес Владимира Путина, «Единой России» и тех, кто голосовал за него, а также представил резюме своей предвыборной программы «Пятилетка развития».

Новый День: Проверим через пять лет. Что пообещал новый старый губернатор на инаугурации (ФОТО, ВИДЕО)

«Нашей платформой была пятилетка развития, это масштабная, по-настоящему народная программа, участие в обсуждении и разработке которой приняли тысячи уральцев. Наша программа базируется на колоссальном промышленном потенциале региона, на таланте и трудолюбии уральцев, на стремлении жителей Свердловской области к развитию и процветанию родного края. Наша цель: в ближайшие пять лет вывести Свердловскую область по важнейшим социально-экономическим показателям, в том числе и по качеству жизни. В реальном секторе экономики это переход к , существенный рост производительности труда, конкурентоспособности уральской продукции, . В аграрном комплексе мы взяли курс на продукцией , , , и обновление парка машин. Особый акцент мы делаем на развитии инфраструктуры, , устойчивой современной связи, , наращивания энергетических мощностей, повышения . В результате реализации нашей программы перемены к лучшему должны почувствовать все категории уральцев, ведь понятие масштабное. Это качественное , , и , это современные условия труда и , это и уверенность в завтрашнем дне, это возможность свободно , это решение и , и многое-многое другое. Как глава региона, практик и хозяйственник, я отчетливо вижу масштабы стоящих перед нами задач. Чтобы достичь этих целей, необходимо укрепить , национальный и на территории региона. Мы должны обеспечить соблюдение , закона и порядка. Жители Свердловской области должны чувствовать свою защищенность и быть в ней уверенными», – сказал в своей инаугурационной речи Евгений Куйвашев, добавив, что для него «честь жить и работать в Свердловской области».

Проверим через пять лет. Что пообещал новый старый губернатор на инаугурации (ФОТО, ВИДЕО)
Проверим через пять лет. Что пообещал новый старый губернатор на инаугурации (ФОТО, ВИДЕО)
Проверим через пять лет. Что пообещал новый старый губернатор на инаугурации (ФОТО, ВИДЕО)
Проверим через пять лет. Что пообещал новый старый губернатор на инаугурации (ФОТО, ВИДЕО)
Проверим через пять лет. Что пообещал новый старый губернатор на инаугурации (ФОТО, ВИДЕО)
Проверим через пять лет. Что пообещал новый старый губернатор на инаугурации (ФОТО, ВИДЕО)
Проверим через пять лет. Что пообещал новый старый губернатор на инаугурации (ФОТО, ВИДЕО)
Проверим через пять лет. Что пообещал новый старый губернатор на инаугурации (ФОТО, ВИДЕО)
Проверим через пять лет. Что пообещал новый старый губернатор на инаугурации (ФОТО, ВИДЕО)
Проверим через пять лет. Что пообещал новый старый губернатор на инаугурации (ФОТО, ВИДЕО)
Проверим через пять лет. Что пообещал новый старый губернатор на инаугурации (ФОТО, ВИДЕО)
Проверим через пять лет. Что пообещал новый старый губернатор на инаугурации (ФОТО, ВИДЕО)
Проверим через пять лет. Что пообещал новый старый губернатор на инаугурации (ФОТО, ВИДЕО)
Проверим через пять лет. Что пообещал новый старый губернатор на инаугурации (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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