Министерство общественной безопасности передумало разрешать Навальному митинг в Екатеринбурге

Митинг сторонников Алексея Навального, запланированный на субботу, 16 сентября, может не состояться. Об этом «Новому Дню» рассказали в местном штабе политика. Как выяснилось, министерство общественной безопасности Свердловской области, одобрившее площадку для проведения массового мероприятия, внезапно передумало санкционировать митинг.

«Мы подали уведомление на прошлой неделе в понедельник, а в среду получили предложение министерства о смене площадки, т.к. выбранная нами была занята. Нам предложили площадь Обороны, мы получили соответствующий документ, который предлагает провести митинг там в субботу, в 18:00, и согласились. Уведомление в министерство о согласии с выбором площадки отправили в субботу телеграммой, стали готовиться к проведению митинга. Но когда информация вышла в паблик, министерство, видимо, передумало и направило нам письмо, что считает предыдущее уведомление недействительным, т.к. тема митинга антиконституционная», – рассказал агентству координатор штаба Навального Виктор Бармин.

По его словам, в министерстве общественной безопасности отказались забирать телеграмму. Поэтому представители штаба намерены дойти до ведомства и все же вручить им уведомление.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.09.17

В Пензе задержали повара-убийцу из Екатеринбурга. / Свердловские власти заплатят за вырубку сотни деревьев в Шарташском лесопарке. / В Березовском на «выборной лотерее» пропал выигрышный билет с машиной. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»