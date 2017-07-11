Путин уехал. В Серебрянке отменили автобус, дорожные работы остановлены

Жители поселка Серебрянка констатируют: визит президента на Урал не помог им решить проблему с дорогой, о которой Евгений Куйвашев должен отчитаться перед Владимиром Путиным лично. Как раз накануне «Иннопрома» из-за непроходимой грязи был отменен единственный рейс до поселка. Отрезок бездорожья в 18 километров местные жители идут пешком. Что касается работ по ремонту «дороги жизни», то они не ведутся вовсе, утверждают местные.

«Они с весны отсыпали один-два процента трассы, это максимум. И сидят по тракторам, курят все лето. Я в субботу мимо ехал, не выдержал, с этими работягами разругался. Говорю, с вас Путин обещал спросить, вам совсем на все пофиг? Почему не работаете? Где дорога? Они плечами пожимают, типа они люди маленькие, им сказали сидеть – сидят. Я не знаю, кому уже жаловаться на это безобразие», – эмоционально прокомментировал «Новому Дню» состояние дел местный коммерсант Александр Везденев.

Он добавил, что вместо скального грунта, по его наблюдениям, на дорогу высыпают привозную землю, усугубляя непроходимость трассы. В качестве косвенного подтверждения своих слов старожил приводит пример: две недели назад в глине увяз рейсовый автобус. Пытались вытолкать сначала силами пассажиров, но в итоге задействовали трактор. С тех пор общественный транспорт до Серебрянки не ходит. Самый трудный отрезок дороги в поселок – 18 километров – люди идут пешком. Прошел слух, что работы вообще сворачиваются, и в ближайшей перспективе автобуса не будет.

«У нас одна женщина готовила бригаде обеды, так они ей сказали: скоро носить еду не надо будет, уезжаем. Верится, конечно, с трудом, все-таки Путину обещали дорогу. Но, с другой стороны, автобус нам тоже обещали», – рассказала РИА «Новый День» одна из местных жительниц.

Глава Серебрянки Сергей Сивков сообщил корреспонденту агентства, что завтра, 12 июля, автобус снова попробует пробиться к поселку. В отличие от земляков, чиновник испытывает сдержанный оптимизм по поводу завершения ремонтных работ: «Конечно, губернатор обещал к 1 июня дорогу сдать. Но ведь сразу было ясно, что это нереально. И Евгений Владимирович попросил отсрочку до 20 октября. Сейчас дорогу развезло дождями, и на ней ничего нельзя делать. Раскидали зимние запасы щебня, и все. Новую технику гнать – только топить, и разбивать трассу. Уверен, к осени все отсыпят».

Напомним, «Новый День» уже неоднократно сообщал об анекдотичной ситуации с непроходимой дорогой к поселку Серебрянка. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев получил в конце 2016 года нагоняй от президента РФ после большой пресс-конференции. Путин поставил задачу – привести в эксплуатационное состояние дорогу от Нижнего Тагила до Серебрянки. Указывалось, что доклад об итогах работы (на которую решили потратить 250 млн рублей из резервного фонда) Куйвашев должен предоставить главе государства до 1 июня 2017 года. Срок был сорван, и теперь новый дедлайн – 20 октября.

Обещанная Путину дорога на Серебрянку

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 11.07.17

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