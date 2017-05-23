«А чего он трухнул? Дороги боится?» – жители Серебрянки обсуждают, почему Куйвашев отменил свой визит в проблемный поселок (ВИДЕО)

Публикации за 23.05.17

Старожилы поселка Серебрянка, не стесняясь в выражениях, комментируют причины, по которым губернатор мог в последний момент отменить запланированный визит в деревню. Евгению Куйвашеву готовили «теплый прием» – в первую очередь жители хотели спросить, как губернатор намерен отчитываться перед Путиным за ремонт дороги, которую лично обещал привести в эксплуатационное состояние к 1 июня. За неделю до дедлайна особенных улучшений от ремонтных работ местные водители не наблюдают.

Посетить Серебрянку Евгений Куйвашев собирался в финале масштабной предвыборной поездки по северным территориям области, от Пелыма до Нижнего Тагила. Сильней всего собеседников NDNews.ru возмутил тот факт, что губернаторский визит в проблемный поселок власти собирались скрыть от местных жителей.

«Я сейчас позвонила главе поселка, говорю, Сергей, ты чего скрываешь от нас, что губернатор едет? А он говорит: губернатор должен был приехать сегодня или завтра. Но мне до обеда позвонили, сказали, что приезд губернатора отменяется. Я говорю, а чего он трухнул? Он что, дороги боится? Встречи с населением? Мы сейчас отсадились, отпахались, будем караулить. Будем на стреме. И если только ты наврешь, говорю, я приду и тебе плюну в глаза! И приду не одна!» – заявила NDNews.ru пенсионерка Софья Матвеева. Она добавила, что с сегодняшнего дня местные владельцы автомобилей будут проверять злополучную дорогу и участки, на которых ведется ремонт. Если Евгений Куйвашев и его пресс-служба захотят посмотреть на работу бульдозеров, не заезжая в поселок, активная группа старожилов сразу выдвинется навстречу, чтобы обсудить наболевшие темы.

Напомним, свердловский губернатор Евгений Куйвашев получил втык в конце 2016 года от президента РФ после большой пресс-конференции. Путин поставил задачу – привести в эксплуатационное состояние дорогу от Нижнего Тагила до Серебрянки. Указывалось, что доклад об итогах работы (на которую решили потратить 250 млн рублей из резервного фонда) Куйвашев должен предоставить главе государства до 1 июня 2017 года. Однако нет сомнений, что выполнить к этому сроку поручение Владимира Путина невозможно. В этом лично убедилась съемочная группа NDNews.ru.

Обещанная Путину дорога. 11 мая

Нижний Тагил, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

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