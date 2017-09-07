Свердловская область в экологическом рейтинге регионов РФ заняла последнее место

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Экологический рейтинг субъектов РФ» по итогам лета 2017 года. Свердловская область признана самой грязной в стране.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в список вошли 85 регионов России. Лидерами экологического рейтинга стали Тамбовская область, Алтай, Алтайский край, Санкт-Петербург, Чувашская республика. Далее идут Ульяновская область, Москва, Белгородская, Мурманская и Курская области. Свердловская область заняла последнее место.

«Сменился антилидер рейтинга. Последнюю позицию теперь занимает Свердловская область. Далее, по возрастающей: Челябинская область, Московская область, Иркутская область, Брянская область, Севастополь, Ленинградская область, республика Бурятия, Оренбургская область, Еврейская АО», – говорится на сайте организации.

«При обработке информации в информационно-аналитической системе и на экспертном совете «Зеленого патруля» большую весомость получали практические мероприятия по улучшению состояния окружающей среды в регионах. Среди них: экологическая модернизация предприятий, закрытие экологически опасных объектов, создание новых особо охраняемых территорий, модернизация очистных сооружений», – отметил член Общественного совета Росприроднадзора, председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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