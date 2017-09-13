Реки Исеть и Тагил вошли в список самых загрязненных водоемов России

Минприроды подготовило доклад «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2016 году», в котором говорится о самых загрязненных водоемах страны, пишут «Известия». В УрФО в черный список ведомства попали реки Тагил (Нижний Тагил), Исеть (Екатеринбург), Миасс (Челябинск) и Пышма (Березовский).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из доклада следует, что наиболее острая экологическая ситуация сложилась в Вологодской, Архангельской и Мурманской областях. На азиатской территории страны хуже всего состояние водных объектов в нефтегазопромысловых районах Юго-Западной Сибири, Ямало-Ненецком АО, Кузбассе, Норильском промышленном районе, на территории Среднего Енисея, Верхнего и Среднего Приангарья, Красноярска и зоны Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса.

В документе говорится, что главная причина загрязнения рек и озер минеральными, биогенными и органическими веществами, многие из которых токсичны, – в сточных водах промышленных объектов и коммунального хозяйства. «Из примерно 9 тыс. действующих на сегодняшний день очистных сооружений населенных пунктов более 70% было построено 30-50 лет назад. Из них примерно 80% требуют полной модернизации, а в некоторых случаях вообще не подлежат восстановлению и должны быть построены заново», – сказал «Известиям» министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

По данным Минприроды РФ, в каждом федеральном округе есть «грязные» или «экстремально грязные» водные объекты, состояние которых не меняется десятилетиями. Негативное влияние хозяйственной деятельности особенно резко сказывается на состоянии малых рек. По оценке Минприроды, некоторым из них требуется неотложная помощь. В ЦФО это, например, Яуза (на территории Москвы), Рожая (Домодедово), Воймега (Рошаль), Дон (Донской). В СЗФО – Черная Речка (Кириши), Роста (Мурманск), Колос-Йоки (Никель). В Приволжском ФО – река Падовая (Самара). В Уральском ФО – Исеть (Екатеринбург), Миасс (Челябинск), Пышма (Березовский), Тагил (Нижний Тагил). В Сибирском ФО – реки Каменка (Новосибирск), Кача (Красноярск). В Дальневосточном ФО – река Рудная (Дальнегорск) и др.

Добавим, что ранее по итогам лета 2017 года общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Экологический рейтинг субъектов РФ». Свердловская область заняла в нем последнее место.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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