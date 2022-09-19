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Понедельник, 19 сентября 2022, 18:19 мск

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Архив «Нового Дня»: три инаугурации

В Екатеринбурге сегодня состоялась инаугурация губернатора Свердловской области – в третий раз им стал Евгений Куйвашев.

Первая же церемония инаугурации проходила в 2012 году в здании заксобрания региона. Тогда Куйвашев был назначен губернатором, а не избран. Кто веселился, кто демонстративно хлопал дверью, а также что обещал в своей вступительной речи сибиряк Куйвашев, можно прочитать и посмотреть в архивном материале агентства.

Во второй раз губернатор был уже избран, а церемония инаугурации проходила в театре эстрады, как и сегодня. Кто был среди приглашенных и чей привет губернатору вызвал восторг в зале, можно прочитать тут.

Екатеринбург, Елена Сычева

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