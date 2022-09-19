«Некогда отмечать, все пошли работать»: инаугурация Куйвашева длилась всего полчаса (ФОТО)

Церемония торжественного вступления в должность губернатора Евгения Куйвашева в этом году оказалась очень короткой, продлившись полчаса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», долгих выступлений не было. Сам Куйвашев тоже был довольно немногословен. Он поблагодарил избирателей и пообещал с помощью президента реализовать такие крупные проекты, как «Кампус» и логистический хаб «Сухой порт». «У нас большие, амбициозные планы по развитию промышленности и сельского хозяйства, улучшению работы здравоохранения, реализации жилищных программ, повышению благосостояния граждан. Все эти проекты, планы и программы будут реализованы», – заявил губернатор.

Еще одну краткую речь произнес полпред президента Владимир Якушев. «За последние 10 лет, которые были очень сложными, область ни на секунду не переставала двигаться вперед, развиваться во всех сферах – экономической, культурной, социальной, гуманитарной. И в этом, Евгений Владимирович, ваша огромная заслуга. Уверен, вы сможете не только сохранить стабильное развитие региона, но и приумножить его, вывести область на новый уровень. Дорогу осилит идущий», – подбодрил губернатора полпред. После этого гостям показали несколько патриотичных концертных номеров, и церемония завершилась. «Некогда отмечать, все разошлись по своим рабочим местам», – рассказал «Новому Дню» один из присутствовавших депутатов.

Отметим, что на церемонии присутствовало много высокопоставленных гостей. Например, руководитель ФАДН Игорь Баринов, бизнесмены Артем Биков, Алексей Бобров, Виктор Вексельберг, Игорь Алтушкин, Дмитрий Пумпянский, Андрей Симановский.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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