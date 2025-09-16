Пять инаугураций трех губернаторов: как это было

Сегодня в 15:00 состоится церемония вступления в должность избранного губернатора Свердловской области Дениса Паслера. «Новый День» вспомнил, как проходило это мероприятие при его предшественниках.

Самой короткой стала инаугурация Евгения Куйвашева в сентябре 2022 года. Губернатор тоже был довольно немногословен. Он поблагодарил избирателей и пообещал с помощью президента реализовать такие крупные проекты, как «Кампус» и логистический хаб «Сухой порт». Еще одну краткую речь произнес полпред президента Владимир Якушев. «За последние 10 лет, которые были очень сложными, область ни на секунду не переставала двигаться вперед, развиваться во всех сферах – экономической, культурной, социальной, гуманитарной. И в этом, Евгений Владимирович, ваша огромная заслуга. Уверен, вы сможете не только сохранить стабильное развитие региона, но и приумножить его, вывести область на новый уровень. Дорогу осилит идущий», – подбодрил губернатора полпред. После этого гостям показали несколько патриотичных концертных номеров, и церемония завершилась. «Некогда отмечать, все разошлись по своим рабочим местам», – рассказал «Новому Дню» один из присутствовавших депутатов.

В 2017 году инаугурация Евгения Куйвашева началась с конфуза. Гимн в зале звучал четыре раза, причем первый гости церемонии слушали без самого виновника торжества, он опоздал ровно на пять минут. В числе почетных гостей выступил первый глава региона Эдуард Россель. Он рассказал, что ему было страшно отдавать власть в регионе, и успокоился он только тогда, когда Александра Мишарина сменил Евгений Куйвашев.



Первая церемония вступления Куйвашева в должность проходила в мае 2012 года в здании заксобрания региона – тогда его избирали депутаты. Представлял его недавно назначенный полпред Игорь Холманских. Начало его речи журналистам услышать не удалось: микрофон почему-то не включился. Только спустя примерно пять минут речь полпреда стала слышна. Выступление Холманских, зачитанное по бумажке, как и речь Куйвашева, на свердловских парламентариев впечатления, похоже, не произвели: большинство слушали выступающих без особого внимания, переговариваясь и позевывая, некоторые – и вовсе спали. Тем не менее, претендента поддержали все, кроме двух коммунистов. Инаугурация Куйвашева прошла сразу же после объявления итогов голосования. Прямо в зале заседаний новый глава региона произнес текст присяги, и на него надели геральдическую цепь – символ губернаторской власти.

23 ноября 2009 года вступал в должность второй губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Его горячо приветствовали коллеги – руководители соседних регионов. Челябинский губернатор Петр Сумин на церемонии инаугурации отметил, что для него «великая честь присутствовать и поздравить», глава Югры Александр Филипенко пообещал «надежно защитить ваши северо-восточные рубежи», а начальник Ямала Юрий Неелов сообщил жителям Свердловской области, что Мишарин их «никогда не подведет и не предаст». Хотя значительную часть своего выступления Неелов посвятил экс-губернатору Эдуарду Росселю. Глава ЯНАО вспомнил, что познакомились они с Росселем «лет 20 назад в Африке», где были с официальным визитом в составе правительственной делегации. «Если захочется отменной строганины, да под рюмку водки приезжайте к нам, Эдуард Эргартович», – расчувствовался Неелов. Александра Мишарина он приглашать не стал, но предложил: «Будет тяжело – звони – Ямал поможет».

Что касается Эдуарда Росселя, то он последний раз вступил в должность губернатора в ноябре 2005 года. Звездой церемонии стал тогдашний лидер думской фракции партии «Единая Россия» Анатолий Мальцев. Свою речь он начал строками из стихотворения Сергея Есенина «Письмо к женщине». «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии… Это я к тому, что сегодня для всех стало обыденностью то, что в нашей области стабильность. А ведь это заслуга Росселя. Вспомните годы безвластия, беспредела и безденежья! Ведь всё это мы прошли под руководством Эдуарда Росселя!» – сказал Мальцев, и голос его был заглушен раскатистым хохотом коллег.

О том, как прошла церемония вступления в должность Дениса Паслера, читайте позже на РИА «Новый День».

Екатеринбург, Елена Владимирова

