Свердловскстат: уральцы сокращают свои траты на фоне падения доходов / Эксперт: «Кое-что позитивное есть»

Публикации за 02.05.17

Свердловскстат опубликовал отчет о социально-экономическом положении региона за первый квартал этого года. Тенденция прошлых периодов продолжается: номинальные доходы растут, реальные сокращаются, а покупок уральцы делают все меньше. Согласно данным Свердловскстата, в регионе продолжают расти номинальные денежные доходы, по сравнению с тем же периодом прошлого года у жителей региона денег стало больше на 3,9 %. Однако если скорректировать повышение доходов на уровень инфляции, то картинка перестает быть радужной.

«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) сократились на 0,8%», – сообщает орган статистики. Аналогичная история происходит с зарплатой – номинальная выросла на 3,8 %, реальная, скорректированная на индекс потребительских цен, уменьшилась на 1,3%. Население продолжает сокращать свои расходы, это заметно по статистике оборота розничной торговли, падение составило 4,5 %. При этом объемы продажи продуктов (с учетом напитков и табака) упали на 6,3 %, непродовольственных товаров – на 2,8 %. По-прежнему на покупку потребительских товаров население тратит существенную часть своих доходов: среднюю зарплату Свердловскстат оценил в 32 550,2 рубля, в магазинах оседает 19 228 рублей. Серьезно упала популярность кафе и ресторанов – оборот общественного питания просел на 1,5 %. За первый квартал этого года товары и услуги подорожали на 1 %. Продуктами-рекордсменами стали сахар-песок (дороже на 11,1 %), картофель (33,1 %), лук (22,6 %), подорожали сыры, колбаса, масло, творог, молоко и многие другие продукты. Минимальный набор продуктов питания оценили в 4082,3 рубля, с начала года корзина подорожала на 3,1 %. При этом статисты зафиксировали снижение цены в начале года на бытовую технику – микроволновки, телевизоры, холодильники. Снова в цене вырос бензин (1,9 %) и повысилась плата за жилищные услуги (1,1 %). Стал дороже общественный транспорт: городской прибавил в цене 2,7 %, летать стало дороже на 1,5 %, электрички подорожали на 6,2 %, и только билеты на поезда дальнего следования стали дешевле (на 6,2 %).

«Есть надежда, что мы находимся в некотором переломном моменте, на выходе из кризиса. Конечно, негативного много – снижение реальных доходов, падение розницы… Но стоит понимать, что розница падает не только из-за снижения доходов, но и из-за того, что население осознало, что пришли тяжелые времена. Такое осознание, как и осознание того, что жить становится легче, всегда приходит с опозданием, это нормально. Кое-что позитивное тоже есть. Несколько выросли вклады в банках, то есть население начинает копить. Начался рост продажи автомобилей, это серьезный знак – с 2013 года мы видели только падение продаж. Поэтому я с осторожным оптимизмом смотрю в будущее, выход из кризиса должен скоро начаться», – прокомментировал корреспонденту NDNews.ru директор Института финансов и права Уральского государственного экономического университета, доктор экономических наук, профессор Максим Марамыгин.

Ранее NDNews.ru сообщал, что уральцы стали чаще брать потребительские кредиты. Эксперты это связали, с одной стороны, с готовностью банков рисковать, с другой – что у населения поиссякли кубышки, люди исчерпали свои запасы и потому берут кредиты.

Врио губернатора Евгений Куйвашев в своем спиче в честь 1 Мая заявил, что регион уже справился со всеми трудностями и успешно развивается и пожелал населению «хорошего настроения».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 02.05.17

В Екатеринбурге раскрыто убийство без вести пропавшего сотрудника ОВД. / Организованная похоронная группировка. Как напасть на конкурента, облажаться, но сохранить хорошую мину. / Бастующих против «Платона» дальнобойщиков огородили от мира траншеей (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»