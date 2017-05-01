В Первомай политические партии пожелали народу «хорошего настроения» / А старики посетовали, что живут хуже бывших фашистов (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 01.05.17

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Первомай в Екатеринбурге выдался в этом году солнечным, что традиционно способствует привлечению граждан на праздничные шествия.

Провластная колонна – «Единая Россия», профсоюзы, ОНФ и движение «В защиту человека труда» – собрала около 20 тысяч человек. Как передает корреспондент NDNews.ru, несмотря на многолюдность, абсолютно ничего не предвещало приближающихся губернаторских выборов. Только несколько непривычно выглядел идущий рядом с врио губернатора Евгением Куйвашевым его первый зам Владимир Тунгусов, еще год назад бывший замглавы администрации Екатеринбурга и непримиримый оппонент «белого дома». Серый кардинал уральской столицы, впервые встречающий Первомай в статусе первого вице-губернатора, выглядел чрезвычайно довольным. Из ворот резиденции Куйвашев и Тунгусов появились в сопровождении секретаря областного отделения ЕР Виктора Шептия. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, потенциальный соперник Куйвашева на губернаторских выборах, праздник весны и труда проигнорировал.

Традиционную губернаторскую речь с постамента памятника Ленину на площади 1905 года так же традиционно никто из демонстрантов не слушал, и еще до ее окончания трудящиеся потянулись прочь. Среди пожеланий ораторов (кроме губернатора, выступали депутаты и профсоюзные активисты), звучало – «хорошего вам настроения», что невольно вызывало ассоциации с не самым удачным выступлением федерального премьера Дмитрия Медведева.

«Хорошего настроения» пожелали гражданам и активисты КПРФ, чья колонна шла второй. В этом году она оказалась еще малочисленнее, чем в прошлом – не более 200 человек, большинство из которых составляли пожилые «Дети войны». Колонну вел лично первый секретарь областного отделения КПРФ Александр Ивачев, несмотря на то, что только вчера он сообщил в соцсети о рождении сына.

Пожилые люди использовали праздник, чтобы рассказать власти о своих проблемах: стремительно дорожающем проезде в общественном транспорте, растущих тарифах ЖКХ. Как это было, смотрите в нашем видеоматериале.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук, Антон Гуськов

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