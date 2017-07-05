Свердловскстат оценил инфляцию за год в 4,1 %

За год в Свердловской области инфляция составила 4,1 %. Причем только за последний месяц продукты подорожали на 1 %.

Свердловскстат опубликовал данные о росте цен на товары и услуги к июню этого года. Как следует из справки об индексах потребительских цен, по сравнению с прошлым годом все товары и услуги подорожали на 4,1 %. Самый большой рост цен заметен в категории алкогольных напитков – 8 %, продукты подорожали на 4,7 %.

Только за последний весенний месяц инфляция составила 0,5 %. Причем к июню по сравнению с маем больше всего ценники выросли на продукты – на 1 %. Отметим, ранее в правительстве РФ прогнозировали удержать годовую инфляцию в районе 4 %.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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