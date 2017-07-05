Среда, 5 июля 2017, 10:19 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

Свердловскстат оценил инфляцию за год в 4,1 %

Свердловскстат оценил инфляцию за год в 4,1 %

За год в Свердловской области инфляция составила 4,1 %. Причем только за последний месяц продукты подорожали на 1 %.

Свердловскстат опубликовал данные о росте цен на товары и услуги к июню этого года. Как следует из справки об индексах потребительских цен, по сравнению с прошлым годом все товары и услуги подорожали на 4,1 %. Самый большой рост цен заметен в категории алкогольных напитков – 8 %, продукты подорожали на 4,7 %.

Только за последний весенний месяц инфляция составила 0,5 %. Причем к июню по сравнению с маем больше всего ценники выросли на продукты – на 1 %. Отметим, ранее в правительстве РФ прогнозировали удержать годовую инфляцию в районе 4 %.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.07.17

Решение по апелляции на приговор Руслану Соколовскому вынесут 7 июля. / Судебные приставы передали банку потерянный должником три года назад «Мерседес». / Заведующую детсадом из Екатеринбурга будут судить за мошенничество с зарплатой.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Свердловскстат: уральцы сокращают свои траты на фоне падения доходов

В рубриках

, , , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Составлен рейтинг самых популярных мультиков этого лета

На праздновании Дня города в Екатеринбурге введут 5 безалкогольных зон

Застройщик, обманувший первоуральских дольщиков-льготников, попал под уголовку

Решение по апелляции на приговор Руслану Соколовскому вынесут 7 июля
Все новости