Кризис «завершился»: россияне усиленно затягивают пояса / Расходы населения в апреле упали до пятилетнего минимума

Публикации за 11.05.17

Жители России продолжают затягивать пояса, экономя на необходимом, несмотря на неоднократные заверения властей об окончании экономического кризиса в стране. Расходы населения РФ в апреле 2017 года упали до минимальных значений за последние пять лет, сообщает исследовательский холдинг «Ромир».

Общие повседневные расходы россиян в апреле сократились на 6,5% относительно марта. По сравнению с апрелем прошлого года в апреле 2017 года жители РФ потратили меньше на 4,9%. С учетом инфляции за месяц расходы россиян фактически снизились на 6,8%, а в разрезе года – на 9%. «Таким образом, реальные, то есть «очищенные» от инфляции, расходы наших соотечественников оказались самыми низкими за последние пять лет», – отмечается в исследовании.

Авторы исследования указывают, что зафиксированная в марте после провала в январе-феврале «потребительская оттепель», когда потребители активнее посещали магазины и увеличили траты на 9% по сравнению с предыдущим месяцем, оказалась недолговечной: в апреле население вновь вернулось к экономии. При этом отмечается, что снижение потребительской активности остается традиционным для апреля явлением, так как праздничные месяцы уже закончились, а в апреле проходит Великий пост. «Однако такого снижения расходов относительно предыдущего месяца не фиксировалось никогда в предыдущие годы. Даже в кризисном 2015 году падение повседневных трат составило 5,8%, что все же ниже сокращения расходов в апреле текущего года», – отмечается в сообщении «Ромира».

Согласно данным исследования, общее сокращение расходов при неизменном среднем чеке, который почти не изменился за месяц, потеряв всего 4 рубля или 0,8%, свидетельствует о том, что россияне вернулись к режиму экономии – общее сокращение затрат произошло за счет снижения частоты походов в магазины. Кроме того, доля продуктов питания в общей корзине потребителей выросла до 57% после 52% в марте и 50% в феврале, что говорит об экономии на непродовольственных товарах.

Ннаиболее экономными в апреле себя показали жители Северо-Западного и Южного федеральных округов, урезав траты на 11,9% и 16,6% соответственно. Меньше всего сокращали расходы жители центральной части России (-4,7%). А на Урале апрельские расходы не изменились по сравнению с мартом.

Экономия коснулась потребителей из всех доходных групп и оказалась обратно пропорционально размеру доходов. Россияне с низкими доходами в апреле потратили на 11,7% меньше, чем месяцем ранее. Потребители со средними доходами сократили расходы на 7,5% относительно предыдущего месяца, а граждане с высокими заработками – на 6,6%.

Результаты исследования холдинга были получены на основе скан-панели домохозяйств Romir Consumer Scan Panel, основанной на данных потребления 30 тыс. человек, 11 тыс. домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тыс. человек.

Напомним, по официальным данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы жителей России в марте снизились на 2,5% в годовом выражении, а по итогам первого квартала 2017 года зафиксировано снижение доходов на 0,2%.

Москва, Наталья Аникина

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