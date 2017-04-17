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Публикации за 17.04.17

Дальше будет хуже? Реальные доходы населения продолжают падать, – эксперты РАНХиГС / Каждый пятый россиянин не верит в лучшее

Дальше будет хуже? Реальные доходы населения продолжают падать, – эксперты РАНХиГС Каждый пятый россиянин не верит в лучшее

Несмотря на заявления правительственных чиновников о «завершении» экономического кризиса в России и снижении инфляции, реальные доходы населения продолжают сокращаться, а материальное положение граждан ухудшаться. Об этом говорится в очередном , подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ Минэкономразвития РФ. В исследовании правительственных аналитиков говорится, что каждый пятый россиянин готовится к худшему.

В феврале 2017 года реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а реальный размер назначенных пенсий уменьшился на 0,6%. При этом реальная начисленная заработная плата выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1,3%, отмечается в исследовании.

По сравнению с февралем прошлого года доля расходов населения на покупку товаров и услуг выросла с 70% до 71,5%, а доля расходов на оплату обязательных платежей и взносов – с 10,8% до 11,8%. Доля сбережений при этом уменьшилась на 4 п.п. – с 15,3 до 11,3%.

Из-за снижения доходов уровень бедности в 2016 году увеличился по сравнению с предшествующим годом и составил 13,5%, что выше, чем в период 2007-2015 годы. «Таким образом, несмотря на некоторый рост реальной заработной платы с августа 2016 года, реальные доходы продолжают сокращаться, а материальное положение населения – ухудшаться, – подчеркивают авторы мониторинга. – В большинстве субъектов РФ происходило более существенное, чем в среднем по Российской Федерации, снижение уровня жизни населения».

Что касается оценки населением перспектив изменения своего материального положения, то, по данным Росстата, в первом квартале 2017 года доля респондентов, ожидающих улучшения своего материального положения в течение следующего года, составила 11%, что совпадает с уровнем четвертого квартала прошлого года. При этом доля респондентов, ожидающих ухудшения своего материального положения в течение следующего года, составила 20% против 23% в четвертом квартале прошлого года. В незначительном снижении негатива в ожиданиях населения на фоне невосстановившегося уровня доходов исследователи увидели «некоторый позитив», который, по их оценке, «можно назвать оптимизмом».

Минэкономразвития между тем настроено позитивно и ожидает снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году с 13,5% до 12,9%. «В рамках целевого сценария к 2020 году мы ожидаем снижения этого показателя до 11,3%», – заявлял глава МЭР Максим Орешкин в ходе выступления на недавнем заседании правительства.

Согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития, реальные доходы населения в 2017 году вырастут на 1%, в 2018 году – на 1,5% и в 2019-2020 – на чуть выше 1%. В целевом сценарии прогноза реальные доходы населения увеличатся на 1% в 2017 году, на 1,9% – в 2018 году, на 2% – в 2019 году и на 2,5% – в 2020 году.

Стоит отметить, что, по данным доклада Института социальной политики, падение уровня жизни поставило на грань выживания 70% российских семей. Согласно расчетам экспертов, к более менее нормальной жизни граждане смогут вернуться в лучшем случае примерно лишь к 2024 году. Эти данные подтверждают и недавние соцопросы. В частности, мартовский опрос ВЦИОМ показал, что за чертой бедности находится порядка 35% жителей России, которым не хватает средств на еду или одежду при пороге заработка на одного члена семьи в 15,5 тысячи рублей. При этом 65% участников опроса заявили, что в месяц их доход на одного члена семьи составляет 15 тысяч рублей и ниже. При этом из них 42% сказали, что их доход – 10 тысяч рублей на человека и ниже.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 14.04.17

Самым богатым депутатом Госдумы от Среднего Урала стал сын «супермаркетного короля». На втором месте – старый коммунист, на третьем – главный юрист парламента. / Снимаем «розовые очки»: 70% российских семей оказались на грани выживания. / Крымским предприятиям хватает субсидий лишь на то, «чтобы стоять на ногах и не свалиться». Требуются дополнительные организационно-правовые решения.

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