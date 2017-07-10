«Будет еще хуже»: почти треть россиян недовольны своим материальным положением

Почти треть населения России недовольна своим материальным положением, а примерно в половине домохозяйств доходов хватало только на текущие расходы. Таковы результаты опроса потребительского поведения населения, проведенного Росстатом во II квартале 2017 года, и представленного в обзоре Центра конъюнктурных исследований ВШЭ.

В исследовании отмечается, что «во II квартале 2017 года почти 30% населения страны были не удовлетворены своим материальным положением, а примерно в половине домашних хозяйств доходы покрывали только текущие расходы, не давая возможности сберегать деньги или приобретать дорогостоящие товары без крайней необходимости», сообщает RNS. При этом 85% жителей России ожидали повышения цен на товары и услуги в ближайший год, указывают эксперты.

Согласно данным опроса, почти треть респондентов (25,8%) назвали свое материальное положение во II квартале текущего года как «плохое», 3,1% – «очень плохое». 63,3% опрошенных оценили финансовую ситуацию как «среднюю» и 7,5% – как «хорошую».

При этом лишь 12% участников опроса ожидают улучшения своего материального положения в течение следующего года, ухудшения – 18% (кварталом ранее – 11 и 20% соответственно). 39% граждан негативно оценили произошедшие за год изменения в экономике России и только 15% – положительно (кварталом ранее – 40% и 13%). 21% респондентов ждут положительных изменений в экономике России через год, тогда как 23% прогнозируют ухудшение ситуации (кварталом ранее – соответственно 20% и 23%), следует из материалов обзора.

Москва, Светлана Петрова

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