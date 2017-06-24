Смотря как считать: в России бедных стало меньше и одновременно больше

Число жителей России с доходами менее прожиточного минимума по итогам I квартала 2017 года составило 22 млн человек. Это на 1,4 млн меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Таким образом, за чертой бедности живет 15% населения России. Отметим, что по данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, каждый четвертый житель страны не имеет средств, чтобы купить необходимые ему лекарства.

Между тем, согласно данным Росстата, среднедушевой доход в России по итогам I квартала составил 27,7 тысяч рублей, что т в 2,8 раза выше прожиточного минимума. Средняя пенсия зафиксирована на уровне 13 тысяч 716 рублей, что выше прожиточного минимума всего в 1,7 раза. Минимальный размер оплаты труда составляет 7,5 тысяч – 70% к прожиточному минимуму, стипендия в вузах – 1 тысяча 340 рублей (12,5%), в ссузах – 487 рублей (4,6%), пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 3 тысячи 66 рублей (31%).

Кстати, по итогам 2016 года число бедных в России было зафиксировано на уровне 19,8 млн человек. То есть за 3 первых месяца 2017 года число живущих за чертой бедности увеличилось на 10%.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 24.06.17

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