Названо число работающих россиян-бедняков: каждый шестой работник не может прокормить себя и семью

Шестая часть работающего населения в России не может обеспечить себя и свои семьи – таковых насчитывается 12 миллионов человек. Их доходы в минувшем году были ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. Об этом говорится в исследовании аналитического центра при правительстве «Работающие бедные люди в России и за рубежом», которое приводит газета «Ведомости».

По данным Росстата, 2 млн российских граждан (7,3% работающих) получают зарплату ниже прожиточного минимума. Эксперт управления социальной политики аналитического центра Владимир Трубин пояснил, что при учете не только зарплаты, но и остальных доходов, а также трат на членов семьи, число работающих бедных возрастает в несколько раз – около 12,1 млн человек в 2016 году, или 16,8% трудоспособного населения.

Директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова уточнила, что большинство бедных в России – люди с детьми, зарплата которых не превышает двух прожиточных минимумов, если детей двое, и 1,5 прожиточного минимума, если ребенок один. При этом почти 60% всех бедных – это люди в трудоспособном возрасте, из них 90% работают, добавила эксперт.

В исследовании говорится, что доля бедных работников в госсекторе в 4 раза больше, чем в частном (в нем трудится две трети занятых). В 2011 году их разрыв был двукратным.

По мнению Трубина, для существенного увеличения дохода нужно приобрести новую профессию, повысить уровень образования или сменить место жительства, но на рынке труда недостаточно вакансий с более высокой зарплатой и сохранением профессионального статуса.

Напомним, в марте текущего года вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец сообщила, что в России фиксируется уникальное явление – работающие бедняки. Средняя зарплата в России в 2016 году достигала 36,7 тыс. рублей, однако на уровне МРОТ в отечественной экономике работает 4,9 млн человек, отмечала она.

В сентябре правительство РФ, после поручения Путина приравнять МРОТ к прожиточному минимуму, одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до 85 процентов прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 января 2018 года и до 100 процентов – с 2019 года. По мнению Минтруда, это позволит снизить бедность и неравенство.

Ранее Росстат сообщил, что число бедных россиян с доходом ниже прожиточного минимума по итогам первого полугодия Напомним, прожиточный минимум в России вырос во втором квартале 2017 года до 10329 рубоей на человека в месяц. В первом квартале он составлял 9909 рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.10.17

Доллар вновь стал официально дороже 58 рублей. / Роспотребнадзор назвал производителей «незамерзаек» с метанолом и изъял 220 литров опасной жидкости. / Деньги свердловского фонда развития промышленности оказались никому не нужны. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»