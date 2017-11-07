Повышение МРОТ до прожиточного минимума не избавит Россию от бедности, – мнение экспертов

Эксперты раскритиковали реформу МРОТ, предложенную президентом России и предусматривающую повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения. По мнению экономистов, доведение МРОТ до прожиточного минимума не позволит снизить уровень бедности в стране и не приведет к повышению производительности труда и «обелению» заработных плат. Об этом говорится в новом выпуске «Мониторинга экономической ситуации в России», подготовленного экспертами РАНХиГС при Президенте Российской Федерации и Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара.

«В результате повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума бедность снизится на 0,6 процентных пункта с нынешних 13-15%, т.е. практически не изменится», – следует из расчетов экспертов, сделанных на основе мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ. «Это объясняется тем, что бедность в России сосредоточена в домохозяйствах с большим количеством иждивенцев: детей, неработающих инвалидов, безработных. В то же время работники с низкими заработными платами зачастую имеют дополнительные источники дохода (пенсию, или с ними делятся своими доходами более обеспеченные члены домохозяйства), – поясняют авторы обзора. Экономисты при этом предупреждают, что увеличение МРОТ может привести к тому, что рост расходов на выплату заработных плат будет компенсирован сокращением социальных выплат.

Эксперты также заявляют, что увеличение МРОТ не будет способствовать повышению производительности труда и не приведет к сокращению выплат зарплат «в конверте».

Авторы обзора считают ошибочными предположения, что на рабочем месте с более высокой производительностью платят более высокую заработную плату. «Обычно повышение производительности труда происходит потому, что предприниматель, стремясь максимизировать прибыль, повышает эффективность, внедряет новые технологии и увольняет ставших ненужными сотрудников. Государству не следует этому препятствовать, оно должно обеспечить пособием по безработице, помочь уволенным найти работу и переобучиться. В России действуют противоположным образом: контрольно-надзорные органы мешают предпринимателю зарабатывать прибыль, жесткое трудовое законодательство и неявные запреты властей на местах увольнять людей сдерживают инновации… В этой ситуации повышать МРОТ – не лучшая идея. Это никак не повлияет ни на заработную плату, ни на производительность труда, а если и повлияет, то отрицательно», – говорится в обзоре.

Также экономисты называют «крайне сомнительными» планы «обелить» заработные платы с помощью повышения МРОТ. «Работодатели могут перевести сотрудника на неполный рабочий день, повысить нормы труда и платить МРОТ только за выполнение трудовых норм», – указывают авторы мониторинга.

Эксперты приводят в качестве доказательства того, что МРОТ не работает как инструмент повышения производительности труда, снижения бедности и снижения теневой занятости, тот факт, что «в 35 регионах, где проживает 56% населения России, региональные власти уже установили минимальную заработную плату для работников организаций небюджетной сферы и индивидуальных предпринимателей на уровне близком (более 95%) или превышающем региональный прожиточный минимум, однако в этих субъектах Федерации показатели бедности или экономического развития не улучшаются. «Например, в республиках Карелия и Марий Эл, несмотря на установление региональной минимальной заработной платы на уровне прожиточного минимума, бедность существенно выше, чем в среднем по России и все последние годы неуклонно растет. Ничего не слышно и про успехи этих регионов в «обелении» зарплат и повышении производительности», – указывают экономисты.

«В целом же Россия настолько разнообразна по условиям региональных рынков труда, стоимости жизни, возможностям властей контролировать «теневую занятость» и другим параметрам, что применение какого-то федерального норматива к заработной плате лишено смысла», – заключают авторы обзора. – Если уж непременно необходимо вмешиваться в функционирование рынка труда, то пусть уж лучше это будут региональные власти, так как они гораздо быстрее и четче увидят результаты своего вмешательства и смогут более оперативно скорректировать размер минимальной заработной платы».

Напомним, в марте 2017 года вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец сообщила, что в России фиксируется уникальное явление – работающие бедняки. Средняя зарплата в России в прошлом году достигала 36,7 тыс. рублей, однако на уровне МРОТ в отечественной экономике работает 4,9 млн человек, отмечала она.

В сентябре правительство РФ, после поручения Путина приравнять МРОТ к прожиточному минимуму, одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до 85 процентов прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 января 2018 года и до 100 процентов – с 2019 года. По мнению Минтруда, это позволит снизить бедность и неравенство.

Сейчас размер МРОТ составляет 7800 рублей. Прожиточный минимум в России вырос во втором квартале 2017 года до 10329 рублей на человека в месяц. В первом квартале он составлял 9909 рублей.

В конце октября правительственные эксперты назвали число работающих россиян-бедняков. Из исследования аналитического центра при правительстве «Работающие бедные люди в России и за рубежом» следует, что шестая часть работающего населения в России, или 12 млн человек, не могут обеспечить себя и свои семьи. Их доходы в минувшем году были ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.11.17

Содержание свердловских сенаторов вырастет в 1,5 раза. Депутаты Госдумы «подорожают» на 20 %. / ЦБ РФ: у банка «Югра» было не менее 200 «фантомных» заемщиков. / Путин придумал, как решить проблему массового обмана дольщиков. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»