Госдума повысила МРОТ до прожиточного минимума с 2019 года

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума, сообщает РИА «Новости». Согласно документу, с 1 января 2018 года МРОТ будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума – это 9489 рублей, а начиная с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.

По словам первого зампреда фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, принятие законопроекта – важное решение, так как споры по данному вопросу велись 25 лет. Ранее он рассказал, что точку в этом споре поставил президент РФ, указав на необходимость изменения законодательства.

Между тем, эксперты раскритиковали реформу МРОТ. Как писал «Новый День», по мнению экономистов, доведение МРОТ до прожиточного минимума не позволит снизить уровень бедности в стране и не приведет к повышению производительности труда и «обелению» заработных плат. К таким выводам пришли эксперты РАНХиГС при президенте РФ и Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара.

«В результате повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума бедность снизится на 0,6 процентных пункта с нынешних 13-15%, т.е. практически не изменится», – следует из расчетов экспертов, сделанных на основе мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ. «Это объясняется тем, что бедность в России сосредоточена в домохозяйствах с большим количеством иждивенцев: детей, неработающих инвалидов, безработных. В то же время работники с низкими заработными платами зачастую имеют дополнительные источники дохода (пенсию, или с ними делятся своими доходами более обеспеченные члены домохозяйства), – поясняют авторы обзора. Экономисты при этом предупреждают, что увеличение МРОТ может привести к тому, что рост расходов на выплату заработных плат будет компенсирован сокращением социальных выплат.

Эксперты также заявляют, что увеличение МРОТ не будет способствовать повышению производительности труда и не приведет к сокращению выплат зарплат «в конверте». «Работодатели могут перевести сотрудника на неполный рабочий день, повысить нормы труда и платить МРОТ только за выполнение трудовых норм», – указывают авторы мониторинга.

Напомним, в марте 2017 года вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец сообщила, что в России фиксируется уникальное явление – работающие бедняки. Средняя зарплата в России в прошлом году достигала 36,7 тыс. рублей, однако на уровне МРОТ в отечественной экономике работает 4,9 млн человек, отмечала она. В сентябре правительство РФ, после поручения Путина приравнять МРОТ к прожиточному минимуму, одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до 85% прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 января 2018 года и до 100% – с 2019 года. По мнению Минтруда, это позволит снизить бедность и неравенство.

Сейчас размер МРОТ составляет 7800 рублей. Прожиточный минимум в России вырос во втором квартале 2017 года до 10329 рублей на человека в месяц. В первом квартале он составлял 9909 рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.12.17

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