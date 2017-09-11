Выборы близко. Путин призвал повысить МРОТ и приравнять к прожиточному минимуму с 2019 года

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства выступил с предложением повысить с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 85% от прожиточного минимума и приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года.

«Предлагаю как минимум с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71-72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85 процентов, – цитирует главу государства пресс-служба Кремля. – И не позднее – а если аравительство посчитает возможным, и раньше, но не позднее 1 января 2019 года – приравнять МРОТ и прожиточный минимум». Президент попросил кабмин внести соответствующие предложения в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на ближайшие три года.

Путин счел эту задачу принципиальной, так как нужно «преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан».

«Я понимаю всю внутреннюю дискуссию, которая идет в правительстве, понимаю коллег, которые защищают различные точки зрения, потому что такие шаги ведут к серьезным дополнительным расходам государства, собственно говоря, и бизнеса. Вместе с тем полагаю очень важным и необходимым сделать это и сделать как можно быстрее – в соответствии, конечно, с возможностями бюджета», – отметил президент.

Напомним, в прошлом году МРОТ повышался дважды: с 1 января и с 1 июля. Глава Минтруда Максим Топилин на сегодняшнем совещании напомнил, что с 1 июля 2017 года МРОТ составляет 7800 рублей – 71% от прожиточного минимума. «По сравнению с 2015 годом в 2017 году количество граждан, которые получают заработную плату меньше прожиточного минимума, сократилось с 5,5 до 4 млн человек. То есть здесь динамика достаточно серьезная, хотя мы понимаем, что в перспективе, конечно, такого быть не должно», – отметил министр.

В мае этого года премьер Дмитрий Медведев пообещал повысить МРОТ до прожиточного минимума в ближайшие два года. Однако ранее профсоюзы раскритиковали медведевскую инициативу. Как сказал на встрече с Путиным председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, в планы повысить МРОТ до прожиточного минимума заложены неприемлемые условия для трудящихся. Шмаков отмечал, что «на сегодняшний день эта методика не учитывает особенностей последних лет, которые связаны с обязательными платежами граждан. В частности, с повышением налоговой нагрузки за счет перехода подсчета налога на недвижимость по кадастровой стоимости. «Это не отражено. Плюс относительный рост платных услуг в различных сферах: медицине, образовании, культуре. Это через коэффициенты должно, конечно, входить в методику, но сегодня это полностью не отражено», – констатировал глава Федерации независимых профсоюзов.

Также Путин сегодня в очередной раз заявил, что российская экономика «вышла из кризиса и набирает обороты». По словам президента, эту положительную динамику необходимо сохранить. Путин уверен, что предприятия, бизнес и жители страны «постепенно будут ощущать позитивные факторы, происходящие в экономике». При этом Путин отметил восстановление доходов россиян и рост зарплат. Но эти процессы идут достаточно медленно, полагает глава государства. Кроме того, указал президент, за последнее время рост розничной торговли составил всего 0,7%, и в стране «с учетом курсовой разницы» наблюдается рост импортной продукции, что уже ощущают отечественные производители.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на это заявил, что перед властями стоит задача – сохранить конкурентоспособность российских производств. «Но делать это, я считаю, нужно не за счет снижения реальных доходов населения, а в первую очередь за счет инвестиций в новое оборудование, внедрения новых технологий, цифровизации производств, внедрения новых управленческих технологий, – сказал министр. – Те меры, о которых я говорил, на это нацелены: и снижение административного давления здесь очень важно, и, конечно, предсказуемость в тарифной ситуации тоже является важным элементом».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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