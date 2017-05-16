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Публикации за 16.05.17

Медведев пообещал повысить МРОТ до прожиточного минимума за два года

Медведев пообещал повысить МРОТ до прожиточного минимума за два года

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до прожиточного минимума будет достигнуто за два года. Об этом сегодня заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев. По его словам, «это сделать нужно обязательно».

«Такая задача для государства актуальна, она стоит и требует финансирования. В последние годы мы существенно подтянули МРОТ до прожиточного минимума, довели его до 7500 рублей. Он у нас был запредельно низкий, скажем по-честному. С 1 июля текущего года это уже будет 7800 рублей, и в ближайшие два года, я поставил задачу, у нас законопроект готовится, мы подтащим полностью МРОТ до уровня прожиточного минимума», – сказал Медведев на встрече с рабочими «Невского завода» в Петербурге, передает «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», ранее профсоюзы забраковали медведевское повышение МРОТ до прожиточного минимума. Как сказал на встрече с главной государства председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России с 1 июля до 7 800 рублей не решают проблему низких зарплат. По его словам, даже в планы повысить МРОТ до прожиточного минимума заложены неприемлемые условия для трудящихся.

Как отмечал Шмаков, «на сегодняшний день эта методика не учитывает особенностей последних лет, которые связаны с обязательными платежами граждан. В частности, с повышением налоговой нагрузки за счёт перехода подсчёта налога на недвижимость по кадастровой стоимости. «Это не отражено. Плюс относительный рост платных услуг в различных сферах: медицине, образовании, культуре. Это через коэффициенты должно, конечно, входить в методику, но сегодня это полностью не отражено», – констатировал глава Федерации независимых профсоюзов.

По его словам, профсоюзы считают более справедливой методику минимального потребительского бюджета. «Это то, что реально необходимо для жизни, но по деньгам – это не на проценты, а в разы выше, чем сегодняшний минимальный размер оплаты труда», – сказал он и добавил, что заявленные главой правительства РФ планы о повышении МРОТ до прожиточного минимума профсоюзы не могут согласовать. «Там неприемлемые условия для трудящихся», – пояснил Шмаков.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 16.05.17

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