Профсоюзы забраковали медведевское повышение МРОТ до прожиточного минимума: для трудящихся неприемлемо

Публикации за 12.05.17

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России с 1 июля до 7 800 рублей не решают проблему низких зарплат. Об этом сегодня сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков на встрече в Кремле. По его словам, даже в планы повысить МРОТ до прожиточного минимума заложены неприемлемые условия для трудящихся.

Комментируя предстоящий с 1 июля рост МРОТ до 7 800 рублей, Шмаков отметил, что эта этот уровень в относительных показателях даже чуть уменьшается по сравнению с прежними временами, когда соотношение с прожиточным минимумом составляло порядка 78%.

«Сегодня даже после повышения это будет на уровне не выше 76 процентов, к сожалению, потому что сама стоимость жизни растёт. Плюс к этому, Вы знаете, есть наши претензии к самой методике подсчёта прожиточного минимума», – отметил Шмаков в разговоре с главой государства.

По его словам, «на сегодняшний день эта методика не учитывает особенностей последних лет, которые связаны с обязательными платежами граждан. В частности, с повышением налоговой нагрузки за счёт перехода подсчёта налога на недвижимость по кадастровой стоимости. «Это не отражено. Плюс относительный рост платных услуг в различных сферах: медицине, образовании, культуре. Это через коэффициенты должно, конечно, входить в методику, но сегодня это полностью не отражено», – констатировал глава Федерации независимых профсоюзов.

Как сказал Шмаков, профсоюзы считают более справедливой методику минимального потребительского бюджета. «Это то, что реально необходимо для жизни, но по деньгам – это не на проценты, а в разы выше, чем сегодняшний минимальный размер оплаты труда», – сказал он.

По его словам, заявленные главой правительства РФ планы о повышении МРОТ до прожиточного минимума профсоюзы не могут согласовать. «Там неприемлемые условия для трудящихся», – пояснил Шмаков.

Эта ситуация обсуждается в трёхсторонней комиссии, но пока, как отметил глава профсоюзов, «мы пока не нашли согласия».

Как сообщал «Новый День», в начале мая премьер-министр Дмитрий Медведев поручил главам министерств труда, финансов и экономического развития подготовить законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного населения и внести его в правительство. Срок исполнения обозначен – до 20 мая 2017 года.

Между тем, в конце февраля вице-премьер Ольга Голодец заявила, что на установленный минимум прожить «практически невозможно». При этом она оценила число граждан, получающих 7 500 рублей в месяц (нынешний МРОТ), в 4,9 млн человек.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин предположил, что для того, чтобы уравнять МРОТ и прожиточный минимум, может понадобиться около трех-пяти лет. По его словам, власти рассматривают три разных варианта увеличения «минималки»: доведение ее до среднего прожиточного минимума в России; приравнивание к региональной; введение минимальной почасовой оплаты труда, как в США.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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