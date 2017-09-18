«Ждем снижения зарплат и массовые сокращения»: кабмин одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума

По итогам обсуждения бюджета России на 2018-2020 годы правительство одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. В свою очередь эксперты считают, что это решение носит скорее политический характер. Чтобы исполнить предписание властей, работодателям придется сократить часть своих сотрудников, либо же снизить им реальную зарплату.

По словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, в 2018 году размер МРОТ должен составлять не менее 85% от прожиточного минимума населения в трудоспособном возрасте, или 9 489 рублей в абсолютном выражении, в 2019 году – 100%. Когда станет известен прожиточный минимум за второй квартал 2018 года, будет внесен законопроект с абсолютной величиной МРОТ на 2019 год, передает РИА «Новости».

Уравнять МРОТ и прожиточный минимум предложил президент Владимир Путин 11 сентября. Глава государства попросил кабмин внести соответствующие предложения в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на ближайшие три года. Российский лидер счел эту задачу принципиальной, так как нужно «преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан».

В свою очередь эксперты считают, что маневр властей может привести к обратному эффекту, пишет «Московский комсомолец». Замдиректора Института мировой экономики и международных отношений РАН и член Комитета гражданских инициатив Евгений Гонмахер отмечает, что нагрузка по увеличению минимальной оплаты труда ляжет на плечи бизнеса, в особенности малого.

По его словам, «минималку» предприятия показывают для того, чтобы налоговую нагрузку снизить, а на самом-то деле никто из сотрудников реально 7-8 тыс рублей не получает. Однако решению правительства работодателям придется подчиниться. При этом увеличение минимальной зарплаты влечет за собой рост социальных выплат в казну, тогда как реальным доходам предприятий расти неоткуда.

В результате предприятия либо сократят реальные зарплаты сотрудникам, либо уволят часть персонала, чтобы повысить выплаты другим работникам. «Конечно, МРОТ нужно поднимать, с этим никто не спорит, и зарплаты нужно выводить из тени, но не такими методами. Это нужно делать с помощью умной налоговой политики и когда в стране экономический рост, когда реально растут зарплаты, вот тогда и нужно государству предлагать механизмы регулирования. А вот так, как сейчас – никакого радикального эффекта не получится», – уверен экономист.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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