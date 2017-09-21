Параллельная реальность: Путин сообщил о стабилизации экономики России

Российская экономика вышла из рецессии и набирает позитивные обороты, несмотря на западные санкции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с отечественными олигархами, главами ведущих частных компаний, банков, предприятий с государственным участием и общественных организаций.

«Должен отметить, что, несмотря на известные ограничения, в том числе, внешние, экономика России стабилизируется, она, как вы знаете, совершенно уже очевидно можно сказать вышла из рецессии, набирает обороты, уже несколько кварталов подряд демонстрирует рост», – сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Глава государства обратил внимание, что если в первом квартале ВВП увеличился на 0,5%, то во втором – темпы роста экономики составили 2,5%, а инвестиции выросли на 6,3%, что стало «максимальным значением со второго квартала 2012 года».

«Важно сохранить эти положительные тенденции. Я с вами, собственно говоря, хотел на эту тему и поговорить, имея в виду сохраняющиеся внешние ограничения и даже угрозу их расширения», – сказал президент РФ.

Между тем, как следует из опросов общественного мнения, практически половина граждан РФ не понимают экономическую политику, которую в настоящий момент реализуют власть. Почти столько жителей страны не верят оптимистичным заявлениям и считают, что кризис продолжается.

Согласно результатам исследования, проведенного Центром социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС, только 46,7% граждан понимают цели и смысл экономической политики в России, в то время как об обратном заявили 44,5%.

«Если первую группу составляют граждане с более высоким материальным достатком, чаще всего работающие в официальном секторе экономики, то вторая группа – их полная противоположность. Работникам данной группы присущ более низкий достаток и, как правило, работа на «теневом» рынке труда», – поясняется в докладе.

В то же время эксперты констатировали, что занятое население, по данным опросов, не видит позитивных сдвигов в текущей экономической ситуации. Падение реальных доходов населения, рост цен на товары и услуги на протяжении последних 3-х лет, существование обширного «теневого» рынка труда формирует у граждан негативную позицию в отношении экономики страны. В результате 43,1% респондентов считают, что экономическая ситуация в России ухудшается.

Москва, Анастасия Смирнова

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