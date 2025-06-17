Центробанки все больше отказываются от доллара в пользу золота

Центральные банки мира в течение пяти лет намерены сокращать запасы доллара и наращивать золотые резервы. Об этом свидетельствуют результате исследования Всемирного золотого совета (WGC).

«Геополитические опасения, риск санкций и беспокойство по поводу статуса доллара США побудили мировые центральные банки совершить рекордные покупки слитков», – говорится в статье Financial Times.

Согласно опросу, 95% респондентов ожидают, что в течение следующих 12 месяцев золотые запасы мировых центральных банков увеличатся, что является самым высоким показателем с 2018 года. Три четверти опрошенных уверены, что в течение следующих пяти лет доля доллара в резервах ЦБ снизится, отмечается в материале.

Глобальная неопределенность и волатильность рынка стимулировали спрос инвесторов на металлы. Основными причинами для хранения слитков являются эффективность золота во «времена кризиса», отсутствие риска дефолта и его роль в качестве защиты от инфляции.

В 2025 году стоимость золота постоянно обновляет рекордные максимумы. Так в апреле цена на драгоценный металл выросла до 3500 долларов за унцию.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube