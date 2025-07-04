Лондон теряет статус ключевого финансового центра мира

Британская столица теряет статус ключевого финансового центра мира. Объем IPO на Лондонской бирже (LSE) в первом полугодии оказался самым низким с 1997 года. По словам аналитиков, это лишь один из многочисленных признаков острого кризиса. Учитывая все менее дружелюбную для бизнеса обстановку в стране и откровенно плохое состояние самой британской экономики, этот процесс будет продолжаться и в будущем.

За последние шесть месяцев компании, разместившиеся на Лондонской бирже, смогли привлечь не более 200 млн фунтов стерлингов (274 млн долларов). Это худший результат за последние 28 лет, пишут «Известия».

В годовом исчислении показатель находится на уровне 550 млн долларов. Для сравнения, российский фондовый рынок в 2024-м привлек IPO более чем на 1,2 млрд долларов. В прошлом объем Лондонской биржи был сопоставим с США. Однако в 2024 году в Штатах корпорации разместились почти на 39 млрд долларов. 70-кратная разница в масштабе новых привлечений весьма характерна.

О глубоком кризисе в британской столице свидетельствуют и последние заявления крупнейшей по рыночной капитализации компании AstraZeneca, которая рассматривает варианты переноса листинга в США. Фармацевтический гигант выразил свое разочарование британским регулированием лекарственной сферы, а также научное отставание Великобритании от США и Китая. Если лидер британского бизнеса покинет LSE, это может стимулировать отток и других фирм.

Впрочем, выход бизнеса уже давно идет. За последние годы из Лондона ушли или объявили об уходе компании общей стоимостью 100 млрд долларов. Компании готовы переезжать куда угодно – не только в Нью-Йорк, но и в Амстердам, Париж, Гонконг и даже Сидней.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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