Мировой экономический порядок оказался под угрозой из-за торговой войны Трампа

В устоявшемся экономическом миропорядке наметился переломный момент из-за инициированной Соединенными Штатами торговой войны и сложной ситуации в геополитике. Об этом сообщается в ежегодном отчете Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS).

По словам главы BIS Агустина Карстенса, мировая экономика достигла «переломного момента» и вступила в «новую эру повышенной неопределенности и непредсказуемости», передает агентство Reuters.

Особую обеспокоенность вызывают усиление протекционизма и фрагментация торговли, поскольку они усугубляют уже продолжающийся десятилетиями спад экономики. Ослабляют устойчивость мировой экономики и старение населения, изменение климата, геополитика и проблемы в цепочках поставок.

Значительным негативным фактором также является высокий уровень государственного долга, связанный с повышением процентных ставок и снижающий способность правительств тратить средства для выхода из кризисов. «Эта тенденция больше не может продолжаться», – сказал Карстенс.

По оценке Международного валютного фонда (МВФ), торговая война заметно ухудшила перспективы мирового экономического роста. Как прогнозируют аналитики МВФ, в 2025 году глобальная экономика вырастет только на 2,8%, хотя еще январские оценки предполагали повышение на 3,3%.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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