Число убыточных отраслей бизнеса в России выросло в четыре раза

За первые семь месяцев текущего года число убыточных направлений российского бизнеса выросло почти в четыре раза. К угольщикам, пассажирским перевозчикам и почтовым службам присоединились металлургия, деревообработка и автопром. Каждая третья компания завершила семь месяцев года с убытком. Дорогие кредиты и растущие расходы съедают доходы, а слабый спрос не позволяет повышать цены, пишет газета «Известия».

В январе – июле 2026-го российские компании получили 13 трлн рублей прибыли за вычетом убытков – на 16% меньше, чем год назад, следует из данных Росстата. Статистика не учитывает малый бизнес, банки, некредитные финансовые организации, а также государственные и муниципальные учреждения. С прибылью период завершили 43 тыс. организаций, а 22 тыс. ушли в минус. Доля убыточных компаний за год увеличилась на 2,8 п. п. – до 33,4%. При этом отрицательный финансовый результат зафиксирован в 11 из 79 отраслей и направлений бизнеса. За аналогичный период 2025-го таких было три.

Все компании, которые были убыточны в прошлом году, остались в минусе – это добыча угля, прочий сухопутный пассажирский транспорт, почтовая связь и курьерские услуги. К ним добавились металлургия, деревообработка, добыча прочих полезных ископаемых (песка, мела, соли и пр.), производство автотранспортных средств, лесоводство и лесозаготовки, спорт и развлечения, библиотеки и музеи, а также финансовая и страховая деятельность.

По словам аналитиков, одна из главных причин ухудшения результатов бизнеса – дорогие кредиты. Хотя ключевая ставка снизилась до 14%, стоимость заемных денег для компаний нередко превышает 20%. Поэтому значительная часть заработанного уходит на проценты вместо развития. Одновременно высокие ставки по вкладам сдерживают потребление, а санкции ограничивают экспорт и доходы предприятий. Давление усиливает охлаждение экономики. В первом полугодии инвестиции в основной капитал сократились на 10% год к году. Особенно чувствительно это для металлургии и гражданского машиностроения.

Расходы предприятий при этом продолжают расти. Бизнесу приходится больше тратить на зарплаты, топливо и перевозки. Повышение НДС в начале года также увеличило издержки, а переложить их в цены становится сложнее из-за слабого спроса. На экспортеров дополнительно давит крепкий рубль: в январе – июне его номинальный эффективный курс укрепился на 12% год к году, следует из данных ЦБ.

Впрочем, положение ухудшилось не во всех сферах. В добыче нефти и газа прибыль за вычетом убытков достигла 2,5 трлн рублей, увеличившись на 51% год к году. В производстве нефтепродуктов она составила 1,4 трлн – на 59% больше. Добыча металлических руд принесла 866 млрд рублей, а пищевая промышленность – 513 млрд. Их результаты улучшились на 13% и 34% соответственно, следует из данных Росстата.

Устойчиво выглядит и фармацевтика: ее прибыль за вычетом убытков выросла на 34% – до 225 млрд рублей. Отрасль поддерживают госзакупки, льготное лекарственное обеспечение и импортозамещение. Компании также вкладываются в производство вакцин и развитие биотехнологий.

Хорошие результаты показывают производства, связанные с оборонными заказами. В частности, это выпуск компьютеров, электроники и оптики, а также прочих транспортных средств и оборудования. По данным Росстата, их сальдированная прибыль увеличилась на 20% и 61% – до 252 млрд и 284 млрд соответственно.

В сфере информации и связи прибыль за вычетом убытков выросла на 29% – до 624 млрд рублей. Однако внутри нее динамика различается: в телекоммуникациях показатель увеличился на 31%, а непосредственно в IT снизился на 5%.

Во втором полугодии положение бизнеса может улучшиться, в том числе в отраслях, которые пока остаются в минусе, считают эксперты. Рост мировых цен способен вернуть к прибыли сталелитейную и угольную промышленность, а оживление рынков – поддержать финансовый сектор. Более сильные результаты также могут показать торговля, общепит, телекоммуникации и технологические компании благодаря восстановлению спроса и импортозамещению.

Рост числа убыточных направлений показывает, что трудности охватывают всё больше сфер бизнеса. При этом отдельные отрасли продолжают улучшать результаты благодаря сырьевым ценам, госзаказу и импортозамещению. Насколько широко распространится восстановление, будет зависеть прежде всего от стоимости кредитов, инвестиций и внутреннего спроса.

Москва, Зоя Осколкова