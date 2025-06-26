Госдолг Украины за месяц увеличился почти на 1 млрд долларов

Государственный долг Украины за май вырос почти на 1 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов страны.

По данным ведомства, 30 апреля госдолг в валютном эквиваленте составлял 180 млрд долларов. В мае цифра выросла до 180,97 млрд долларов (7,51 трлн гривен).

В структуре госдолга внешние заимствования составляют 74,31% общей суммы (134,48 млрд долларов). На внутренний долг приходится 25,69% (46,48 млрд). Аналитики прогнозируют, что в 2025 году суммарный госдолг Украины составит 110% ВВП.

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings утвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне RD (ограниченный дефолт). Аналитики подчеркнули, что рейтинг останется неизменным, пока страна «не нормализует отношения со значительным большинством своих иностранных кредиторов».

Киев, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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