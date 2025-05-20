США лишились максимального кредитного рейтинга впервые за всю историю

Рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг США впервые с 1919 года. По мнению аналитиков, администрация Дональда Трампа не может справиться с высоким уровнем госдолга. Рынок тут же отреагировал падением котировок американских облигаций.

«Кредитный рейтинг США многие десятилетия неизменно считался эталонным и держался на наивысших отметках у всей «большой тройки» рейтинговых агентств», – пишет газета «Известия». Первыми понизили показатель Standard & Poor's в 2011-м. В 2023 году так же поступило и агентство Fitch. Moody's осталось последним, но держать максимальный рейтинг в условиях, когда долг к ВВП США достиг 130%, уже не было никакого смысла.

«Дополнительным фактором, ускорившим это решение, возможно, стали препирательства в конгрессе по поводу продления налоговых послаблений, введенных Трампом еще на его первом сроке. Если это сокращение сохранится, то США придется где-то найти еще несколько триллионов», – говорится в статье.

Усилия Белого дома по снижению дефицита за счет повышения эффективности госрасходов пока увенчались довольно скромными успехами, не способными кардинально повлиять на общую ситуацию с долгами.

Ранее сообщалось, что введенные Трампом тарифы на импорт не вызвали всплеска инвестиций в американскую экономику, а скорее, наоборот, отпугнули иностранные компании. Специалисты, работающие над привлечением этих инвестиций в города и штаты США, говорят, что не видят инвестиционного бума.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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