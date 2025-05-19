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Понедельник, 19 мая 2025, 10:45 мск

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Пошлины Трампа дали обратный эффект для инвестиций в США

Фото из архива сайта CNN

Введенные президентом США Дональдом Трампом тарифы на импорт не вызвали всплеска инвестиций в американскую экономику, а скорее, наоборот, отпугнули иностранные компании.

Объявляя о новых пошлинах для всех стран мира, Трамп выразил уверенность, что меры принесут экономике США триллионы долларов в виде иностранных инвестиций. Однако эффект вышел не таким, как ожидал американский лидер.

Как пишет газета Politico со ссылкой на чиновников по экономическому развитию и законодателей из нескольких штатов, специалисты, работающие над привлечением этих инвестиций в города и штаты США, говорят, что не видят инвестиционного бума.

«Напротив, чиновники по экономическому развитию и законодатели из нескольких штатов говорят, что неопределенность, вызванная то возобновляющимися, то прекращающимися торговыми войнами Трампа, удерживает многие иностранные компании от вливания денег на рынок США прямо сейчас», – говорится в статье.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных государств она оказалась значительно выше. Лидеры стран по всему миру осудили соответствующее решение, пригрозив ответными мерами. Уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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