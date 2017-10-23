«Академики отработали заказ властей»: эксперты не поверили прогнозу РАН о рекордном росте российской экономики

Эксперты поставили под сомнение озвученный в предверии президентских выборов прогноз Российской академии наук (РАН), согласно которому отечественная экономика в ближайшие десятилетия будет расти рекордными темпами. Ученые предрекают, что в 2017-2035 годах экономический рост составит в среднем 3,7% в год, а в 2021-2025 годах ВВП будет увеличиваться на 4,9% ежегодно. По мнению авторов прогноза, к 2035 году изменится структура валового продукта, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз РАН. Ученые убеждены, что в структуре ВВП сильно вырастет объем высокотехнологичных производств, а доля производственных и непроизводственных услуг будет снижаться.

Глава Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в комментарии НСН заявил, что слишком оптимистический прогноз РАН обусловлен политическими причинами, а не реальным положением дел в стране.

«Есть запрос со стороны российского правительства показать большой экономический рост, и Российская академия наук его удовлетворяет», – пояснил эксперт. Он напомнил, что РАН «последние годы говорила, что у нас все плохо», но теперь «вдруг поменяла ноты, говорит, что будет рекордный рост».

В то же время экономист допустил экономический рост в России в ближайшее время, но бурным он не будет. «Если на мировом рынке не произойдет резких негативных сдвигов хотя бы под влиянием Китая, то вполне возможно, что российская экономика в следующем году будет небольшими темпами расти. Примерно на текущем официальном уровне, в районе 2% ВВП», – прогнозирует Колташов.

Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов в комментарии «Известиям», в свою очередь, заявил, что прогнозируемые РАН темпы роста экономики будут достижимы в том случае, если цены на нефть восстановятся до $100 за баррель. «Мы ограничены ценами на нефть в $60 за баррель, у государства не будет возможности инвестировать. Чтобы активно наращивать рост, нужны инвестиции в 5 трлн рублей ежегодно. Сейчас таких денег нет», – указал эксперт.

С его позицией согласился замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. По его словам, для достижения темпов роста выше 3% нужны структурные реформы. Эксперт в этом связи заявил о необходимости реформы банковской системы с целью создания новых инвестбанков, которые будут привлекать инвестиции из-за рубежа: «Для этого нужна банковская система нового типа, которая будет работать на акционерном капитале, а не на депозитах населения». Миронов добавил, что также нужно снизить административное давление на бизнес, внедрить цифровые технологии в медицину и провести реформу контрактной системы госзакупок. Стоит отметить, что в 2016 году падение российской экономики составило 0,2%.

Напомним, что на минувшей неделе Всемирный банк заявил, что экономика России вышла из рецессии и показывает умеренные темпы роста в текущем году. Согласно прогнозу международной организации, ВВП России в 2017 увеличится на 1,7%, в 2018-м – на 1,8%. Между тем, по прогнозу Минэкономразвития, рост экономики в этом и следующем годах составит 2,1%, в 2019-м и 2020-м – 2,2% и 2,3% соответственно.

Экс-глава Минфина, главы совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин полагает, что удвоить ВВП России к 2035 году можно только с помощью структурных реформ. Если оставить всё как есть, отечественная экономика даже в самые успешные годы будет увеличиваться не более чем на 2,5% процента в год.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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