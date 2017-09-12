Эксперты оценили экономический оптимизм властей: в реальности ситуация очень неустойчива

Эксперты поставили под сомнение оптимизм российского правительства относительно перспективы развития отечественной экономики. В очередном докладе «Центра развития» Высшей школы экономики (ВШЭ) «Комментарии о Государстве и Бизнесе» отмечается, что ускорение экономического роста остается неустойчивым и при отсутствии повышения цен на нефть может быть исчерпано в ближайшие месяцы.

Экономисты обратили внимание, что августовские значения Сводного опережающего индекса (СОИ), так же как и июльская динамика макропоказателей, свидетельствуют о наличии проблем в отечественной экономике.

«Несмотря на зафиксированное в первом полугодии (и особенно во втором квартале 2017 года) ускорение роста ВВП, в этот период поступали и тревожные сигналы. Так, рост инвестиций носил неравномерный характер, концентрируясь в отдельных секторах (производство одежды и мебели, деревообработка и химическая промышленность, транспорт), в то время как в других секторах (металлургия, производство автотранспортных средств, электроэнергетика и строительство) наблюдалось сопоставимое (двухзначное!) падение инвестиций», – говорится в докладе.

Вместе с тем, сохраняется сверхконцентрация инвестиций в добывающих секторах и трубопроводой инфраструктуре. «Также и динамика сальдированной прибыли в первом полугодии 2017 года была благоприятной в основном в нефтегазовом и тесно связанных с ним секторах, а в большинстве ненефтегазовых секторов начала ухудшаться, что может создать проблемы как с точки зрения инвестиционной привлекательности, так и источников для новых инвестиций», – констатировали эксперты.

По их оценке, проблемы для экономического роста создает также сохранение вялой динамики спроса – розничный товарооборот продолжает стагнировать.

«Несмотря на увеличение покупательной способности доходов населения по группе дешевых продовольственных товаров «индекс щей», по другим группам товаров (молочные, мясные, рыбные) и услуг покупательная способность доходов населения существенно снизилась. Проблемную динамику спроса продолжают фиксировать и опросы предпринимателей», – подчеркивается в докладе.

В то же время, несмотря на существующие риски, официальные прогнозы Минэкономразвития (МЭР) по росту ВВП в среднесрочном периоде заметно улучшились. Если весной МЭР ожидал, что 2-прцоентный рост в 2017 году сменится замедлением до 1,5% в 2018-2020 гг. (что по оценке министерства отражало потенциал инерционной модели роста при консервативных внешних условиях), то новый прогноз предполагает, что на фоне снижения цен на нефть темпы роста ВВП в базовом сценарии ускорятся до 2,1-2,3% в год соответственно.

«Похоже, что МЭР ожидает быстрого избавления российской экономики от сырьевой зависимости, которая еще в первом полугодии 2017 года очевидно проявлялась в структуре прибыли, инвестиций и бюджетных доходов», – отмечается в докладе.

Между тем, как считают экономисты «Центра развития» ВШЭ, слабоположительная динамика российской экономики – по существу стагнация – представляется наиболее вероятным сценарием.

«Без оживления внутреннего спроса рассчитывать на ускорение роста особо не приходится. Поэтому, скорее всего, до конца года СОИ будет колебаться на слабоположительном уровне, указывая на замедление и без того не слишком высоких темпов роста. А к декабрю «эффект базы» будет исчерпан и тогда, если нефтяные цены не вырастут, в 2018 г. российская экономика вполне может опять начать пробуксовывать», – говорится в докладе.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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