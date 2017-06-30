Прогноз: Россия даже к 2035 году не догонит Европу и США

Президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин в рамках «Примаковских чтений» представил новый глобальный прогноз института – «Мир 2035. Комплексный образ будущего». Как передает корреспондент РИА «Новый День», по экспертным оценкам, даже к середине 2030-х годов ВВП России на душу населения не сможет сравнятся с европейским и тем более, американским. При этом ситуация с безопасностью также движется в неблагоприятную для России сторону.

«По нашим оценкам, до 30 года темпы роста ВВП России будут ниже среднемировых, возможно, к середине 30-ых годов приблизится к ВВП на душу населения Европейского союза, но конечно, не догонит эти страны, а Соединенные штаты останутся безусловным лидером», – сказал Дынкин.

В этой связи он отметил, что экономический рост все же будет выше, чем в развитых странах в обозримый период – до 2035 года ВВП России на душу населения «сохранит лидерство по отношению к Китаю».

При этом глава ИМЭМО отметил, что именно Китай, как и другие развивающиеся страны, в настоящий момент создает спрос на сырую нефть, от которой во многом зависит российская экономика.

«Примерно с 2005-2006 года нет позитивной динамики роста спроса на сырую нефть. Здесь наши прогнозные оценки – апостериорные. К концу-середине 30-ых годов может наступить пик спроса на сырую нефть, в зависимости от темпов мирового экономического роста», – добавил он.

Другим немаловажным аспектом доклада стал прогноз по безопасности в мире.

«Мы попытались сформулировать четыре гипотетических сценария будущего. Первый сценарий – возврат к уравновешенной полицентричной модели, несмотря на то, что есть противоречия в национальных интересах государств, преобладает сотрудничество», – сказал Дынкин.

По его словам, второй сценарий – это преимущественная конфронтация по линии Россия –Запад и масштабная гонка вооружения. «При этом, такие страны как Китай и Индия, сохраняют сотрудничество и с Россией и с Западом», – подчеркнул он.

«Третий сценарий – это новая относительная биполярность, это группировка стран в два блока. Вокруг Китая в основном страны ОДКБ: Иран, Пакистан, Северная Корея, Египет и ЮАР, второй блок группируется вокруг Соединенных штатов Америки – это НАТО, Япония, страны АСЕАН и Австралия», – отметил академик.

Четвертый сценарий, согласно выводам экспертов, это «масштабное сотрудничество по модели Лиссабон – Владивосток при взаимодействии с Соединенными штатами и Китаем». Однако, как считают эксперты, несмотря на то, что это самый благоприятный вариант, он наименее вероятен.

«К сожалению, пока мировая динамика разворачивается по второму сценарию (конфронтация по линии Россия – Запад), – прокомментировал он.

Дынкин подчеркнул, что над прогнозом работали ученые и академики с мировым именем, и авторитет исследования подтвержден их опытом.

«Мы не футурологи, мы мало пользуемся сценарным подходом, у нас есть отработанные методики построения статистического каркаса будущего, который базируется на самой надежной статистике – демографической», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.06.17

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