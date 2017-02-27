Медведев вслед за Росстатом «обрадовал» победой над кризисом / «Мы справились со всеми вызовами», – считает премьер-министр

Публикации за 27.02.17

Глава правительства России Дмитрий Медведев на инвестиционном форуме в Сочи объявил о победе над экономическим кризисом в стране. По его словам, России удалось справиться с тяжелой экономической ситуацией, вызванной проблемами в мировой экономике, нестабильностью сырьевых рынков, структурными дисбалансами в отечественной экономике и антироссийскими санкциями. «Сегодня уже можно твердо сказать: мы со всеми этими вызовами научились справляться, – заявил Медведев, чьи слова приводит пресс-служба правительства РФ. – Падение валового внутреннего продукта прекратилось».

Оптимистическое заявление премьер-министра основано на красивых данных Росстата, который на прошлой неделе сделал перерасчет экономических показателей: теперь, согласно официальным данным, ситуация в России стала значительно лучше. По новым уточненным расчетам, промышленное производство в стране в прошлом году выросло не на 1,1%, а на 1,3%, а падение в 2015 году оценивается теперь лишь в 0,8% вместо -3,4%. В ведомстве пояснили, что с 1 января 2017 года в статистической практике применяются новые версии общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которые теперь гармонизированы с методикой, принятой в Европейском экономическом сообществе.

Благостную январскую статистику Росстата премьер-министр не преминул упомянуть в своей речи в Сочи. По словам Медведева, свежая статистика «продемонстрировала выход реальных располагаемых доходов в положительную зону». Согласно подсчетам ведомства, прирост реальных доходов населения в минувшем месяцев составил сразу 8,1%. «Существенную роль в этом сыграла единовременная выплата пенсий, но и без учета этой самой единовременной выплаты реальные доходы граждан стали потихоньку повышаться», – уверяет премьер. «Это один из важнейших итогов текущего экономического периода, – добавил он. – Надо все эти тенденции закрепить».

В целом, по словам Медведева, властям удалось стабилизировать экономическую ситуацию в стране, и теперь перед кабмином стоят «новые вызовы»: «Прежде всего, это повышение темпов роста экономики».

Между тем глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин сегодня высказал мнение на сочинском форуме, что в ближайшие годы не стоит ждать увеличения темпов роста российской экономики. «Экономика при выходе из рецессии имеет очень низкие темпы роста, – сказал он. – И пока эксперты считают, что они останутся низкими несколько лет».

Медведев также заявил об отсутствии безработицы в России. Премьер назвал ситуацию на рынке труда в России стабильной, отметив, что безработицы в стране нет: «Положение на рынке труда стабильное. Мы с безработицей справились». В то же время Медведев признал, что ближайшие пять лет будут непростыми для рынка труда. Он пояснил, что речь идет не о безработице, а о дефиците квалифицированных рабочих рук. Медведев объяснил это демографическим провалом 90-х годов. «В наших среднесрочных планах содержится ряд мер по преодолению демографических ограничений, которые могут впоследствии препятствовать развитию нашей страны, – указал глава правительства. – Они охватывают практически все сферы: и здравоохранение, и социальную политику, и миграционную политику».

Также премьер пообещал довести инфляцию до 4% в год, напомнив, что в прошлом году в России «сложилась рекордно низкая для современной России инфляция – порядка 5,4%». Он отметил, что по итогам января 2017 года инфляция составила 5%.

Ранее социологи исследовательского фонда «Ромир» обращали внимание на политическую составляющую расчетов Росстата относительно инфляции. «Официальный индекс инфляции, предоставляемый Росстатом, является не столько статистическим, сколько экономико-политическим показателем. Официальные показатели инфляции можно считать объективными с некоторыми ограничениями», – отмечалось в недавнем исследовании. Эти выводы наверняка станут еще более актуальными для всей официальной статистики по мере приближения президентских выборов, которые нмечены на 2018 год. Судя по всему, разрыв между кризисной реальностью и виртуальным благополучием будет увеличиваться, отмечал «Новый День».

Сочи, Наталья Аникина

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