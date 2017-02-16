В какой стране они живут? МЭР рапортует Путину о росте доходов населения / Но в реальном мире растут только цены

Публикации за 16.02.17

Глава Министерства экономического развития Максим Орешкин ожидает в 2017 году «более широкий» рост экономики и «восстановление денежных доходов населения». «Будет складываться положительная тенденция», – рапортовал Орешкин президенту России Владимиру Путину. «В целом по 2017 году мы ожидаем рост порядка двух процентов», – сказал министр, на что Путин ответил: «Хорошо».

Как сообщает пресс-служба Кремля, относительно инфляции Орешкин заявил, что продолжается тенденция на ее снижение. «Ожидаем, что по итогам 2017 года она уверенно выйдет на запланированные показатели – около четырёх процентов... Самый важный момент – это то, что снижение инфляции позволит увеличить доходы населения, тенденция уже проявилась в конце прошлого года, и она сохранится в 2017 году», – вновь повторил свою мантру глава МЭР.

Между тем, по последним данным исследовательского холдинга Ромир, дефлятор – индекс, отражающий реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период – в январе резко подскочил относительно декабря. Основой для расчета дефлятора являются данные о реально совершенных покупках по реальным ценам, поэтому дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя.

«Так, на фоне официальной инфляции в 0,6% дефлятор показал значение в 3,2%, что более чем в пять раз превосходит данные от Росстата. Виновниками столь резкого роста стали выросшие в январе цены на продукты (+7%) и алкоголь (+12%), корма для животных (+45%). Аналогичная ситуация наблюдалась и годом ранее. Поэтому не исключено, что уже в феврале россияне опять постараются сэкономить, и дефлятор покажет отрицательное значение», – отмечают социологи Ромира.

Также в январе россияне получили новые счета на услуги ЖКХ, подорожавшие на 1,1%. Бензин, правда, в среднем подешевел на -2,2%.

Учитывая опыт как минимум двух последних кризисных лет, после январских скачков дефлятора россияне в феврале переходят в режим строгой экономии, чтобы восполнить материальные потери первого месяца года. В феврале прошлого года дефлятор потерял -0,3% против январского значения, а в феврале 2015 он похудел сразу на -0,7%.

Но – февральское изменение рассчитывается относительно января. То есть по итогам нынешнего февраля экономящие россияне, скорее всего, смогут удержать личную инфляцию в диапазоне -1-1,5% относительно января, но отыграть январский скачок полностью не удастся. «А это значит, что накопленное годовое значение дефлятора продолжит расти с опережением инфляции», – подчеркивают в Ромире.

Официальный индекс инфляции, предоставляемый Росстатом, является не столько статистическим, сколько экономико-политическим показателем. Официальные показатели инфляции можно считать объективными с некоторыми ограничениями.

В основе расчетной методики Ромира лежат данные о реальных ценах и реальном потреблении россиян, полученные при помощи панели домохозяйств Romir Scan Panel. Многофакторному анализу подверглись более 10 млн покупок, фактически совершенных жителями российских городов в 2008-2015 годах. Всего было отобрано 156 наименований в категориях продукты питания, промтовары, лекарства, корм для домашних животных, алкоголь и табак. При расчете дефлятора также используются среднемесячные цены на услуги ЖКХ и бензин.

Как отмечает Газета.Ру, у экспертов тоже есть претензии к официальной статистике, на основе которой МЭР выдает свои победные реляции. Эта статистика учитывает как доходы только зарплату, а прочие доходы россиян не суммируются, что опять же искажает статистику.

«Номинальные расходы на конечное потребление выросли с 58,1 трлн руб. в 2015 году до 59,6 трлн руб. в 2016 году (на 1496,4 млрд руб., или на 2,6%), тогда как оплата труда и смешанные доходы, не наблюдаемые прямыми статистическими методами, увеличились за тот же период с 37,5 трлн руб. до 39,9 трлн руб. (на 2504,8 млрд руб., или на 6,7%)», – говорится в февральском мониторинге социально-экономического самочувствия россиян (издается Российской академией народного хозяйства и госслужбы).

Эксперты РАНХиГС отмечают сокращение оборота розничной торговли, что является прямым, хотя и не единственным следствием снижения доходов россиян. Объем розничной торговли за 2016 год, по данным экспертов, составил 28,1 трлн руб. в номинальном выражении – это незначительное изменение относительно 2015 года. Но с учетом инфляции в сопоставимых ценах розничные продажи по итогам 2016 года сократились на 5,2%. В том числе на 5,1% меньше, чем в 2015-м, было продано продовольственных товаров и на 5,3% непродовольственных товаров. Из-за роста цен на алкоголь россияне даже стали меньше пить. Алкогольные напитки подорожали на 6,4% (январь 2017 года к январю 2016 года), что, как и в предыдущие месяцы, выше инфляции.

Эксперты не разделяют оптимизма МЭР и по поводу положительных тенденций 2017 года. В январе потребительские цены росли, хотя и умеренно, как и в минувшем году. «Относительно января предыдущего года цены на продовольственные товары выросли на 4,2%. Непродовольственные товары стали дороже на 6,3%, услуги – на 4,4%», – отмечено в мониторинге РАНХиГС. Традиционно для начала года выросли цены на ряд услуг транспорта. В целом рост потребительских цен составил 5% (январь 2017 года к январю 2016 года).

Добавим, что в начале февраля «Левада-центр» опубликовал итоги опроса, согласно которому большинство (78%) россиян заявили, что страна находится в экономическом кризисе, цены – постоянно растут, а доходы, напротив, падают.

Также большинство респондентов (76%) сказали, что цены на привычные для их семей товары и услуги значительно выросли. Каждый десятый участник опроса (10%) сообщил, что рост цен составил 50-100%. По оценкам 29% респондентов, цены взлетели на 30-50%. Более трети (37%) отметили повышение цен на 15-30%. О росте до 15% заявил каждый шестой (15%). При этом 41% опрошенных признался, что примерно половина их доходов уходит на продукты питания. Четверть тратит меньше половины, 19% расходуют на питание две трети, а 7% отдают практически всё.

Москва, Зоя Березина

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