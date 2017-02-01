Жители России смирились с длительным кризисом / Только 4% верят, что рецессия завершится через полгода

Публикации за 01.02.17

Три четверти жителей России (78%) считают, что страна находится в экономическом кризисе. Таковы данные январского опроса «Левада-центра». 17% респондентов заявили, что кризиса в стране нет. Затруднились с ответом 6% опрошенных.

Около половины россиян полагают, что экономический кризис будет длительным. 22% респондентов ожидают, что рецессия в экономике продлится не меньше двух лет, еще столько же участников опроса заявили, что кризис будет очень продолжительным, а его последствия будут проявляться на протяжении многих лет. Только 4% респондентов верят, что экономика восстановится через полгода. Каждый четвертый (26%) отмечает, что сейчас трудно оценить, как долго кризис будет длиться и насколько глубоким он окажется.

Социолог Левада-центра Марина Красильникова в комментарии РБК заявила, что если суммировать тех, кто в той или иной форме заявил, что не верит в улучшение экономической ситуации в России даже в ближайший год, то можно констатировать, что большинство россиян фактически смирились с долгим кризисом.

Большинство респондентов (76%) отмечают, что цены на привычные для их семей товары и услуги значительно выросли. Каждый десятый участник опроса (10%) сообщил, что рост цен составил 50-100%. По оценкам 29% респондентов, цены взлетели на 30-50%. Более трети (37%) отметили повышение цен на 15-30%. О росте до 15% заявил каждый шестой (15%).

При этом 41% опрошенных признался, что примерно половина их доходов уходит на продукты питания. Четверть тратит меньше половины, 19% расходуют на питание две трети, а 7% отдают практически всё.

Почти половина (46%) россиян предпочитают хранить деньги в рублях, 11% в долларах, 8% в евро. Каждый четвертый (24%) полагает, что надежнее хранить сбережения сразу в нескольких валютах, 12% не знают, какую стратегию принять на вооружение.

Опрос проводился 20-23 января 2017 года среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Москва, Светлана Петрова

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